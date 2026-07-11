El emotivo gesto de Aldo Schiappacasse y Fran García con joven periodista de CHV que cubrió el Mundial

En el canal nacional hicieron una pausa a la cobertura del Mundial y enviaron un potente mensaje a su compañero Juan Vera Valdés.

Chilevisión ha sido el canal nacional que ha llevado la transmisión del Mundial 2026. Con un importante despliegue, la señal de Machasa ha seguido todos los detalles del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Y uno de los periodistas encargados de llevar la cobertura fue Juan Vera Valdés. El joven comunicador se desplegó por todo el torneo y entregó los mejores detalles desde dentro y fuera de la cancha.

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A tal punto que se transformó en uno de los rostros más queridos en redes sociales. Por lo mismo, impactó el gesto de Aldo Schiappacasse con su colega de labores.

El mensaje de Aldo Schiappacasse a Juan Vera Valdés

Esto porque durante la emisión del noticiario de este 10 de julio se conoció que la madre Vera Valdés, María Amanda, falleció en las últimas horas. Por lo que Schiappacase entregó un importante mensaje de apoyo.

“El mundial llega a su punto final; como siempre, vamos a estar con nuestros corresponsales, a quienes agradecemos el trabajo que han realizado y esta noche, de manera muy especial, a Juan Vera Valdés”, recalcó el comunicador.

“Hoy nos enteramos del fallecimiento de su mamá, fue bastante sorpresivo. Juanito, un beso enorme de todo Chilevisión y de este programa en particular”, agregó Fran García Huidobro que justamente la jornada del jueves había hecho un homenaje a Juan por su gran despliegue en el Mundial.

A los mensajes en pantalla también se sumaron Claudio Bustíos que siguen en la cobertura en Estados Unidos. “Permítanme un saludo también a toda la familia de Juanito Vera, a nuestro compañero de trabajo, desde acá, de Los Angeles”, agregó.

Durante la jornada de este sábado se repitió el mensaje en la edición de Chilevisión Noticias, y los compañeros de Juan Vera Valdés también apoyaron a su amigo de las comunicaciones en este difícil momento. Apoyo que también nos sumamos desde Redgol en apoyo a nuestro colega del mundo deportivo.