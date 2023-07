Benjamín Lagos y la animadora no tuvieron buena relación durante su participación en Gran Hermano Chile. Por ese lado, el joven de 22 años,

realizó acusaciones contra Fran Garcia-Huidobro, afirmando que ella había “cagado” la vida a su familia y también mencionando a su hijo. Por ese lado, la conductora señaló tras sus declaraciones, el ex participante se disculpó con ella.

Fran Garcia-Huidobro revela que Benja Lagos se disculpó

“Habló de mi hijo y ahí no me gustó”, inició explicando Fran García-Huidobro sobre su disgusto por las palabras de Benja Lagos en el programa web Vamo a calmarno, donde afirmó que la animadora se dedicaba a “hacer bolsa a la gente en televisión” y que incluso había “cagado(sic) a su familia”.

“Que hable de mis parejas me da lo mismo, pero habló de Joaquín y ahí no me gustó, porque pensó que tenía 21 años y en realidad tiene 17“, dijo en un video cargado en su perfil de Instagram. “Él me ofreció disculpas y yo se las acepté, por supuesto. De hecho, le dije que cualquier cosa que necesitara, me llamara, que para eso estamos”, aseguró.

Tras esto, Fran García señaló que entre Benja Lagos y su Manager, el ex chico reality Danilo Rodríguez, estaba todo resuelto: “Lo que pasó en el reality, quedó en el reality. Yo no tengo nada personal en contra de él y entiendo que él tampoco en contra mía, pero a veces uno se pica no más”.

¿Qué dijo Benja Lagos sobre Fran García Huidobro?

El joven dijo diversos dichos contra la “Dama de hierro”. “Si bien no tengo nada personal contra la señora y le deseo lo mejor en su vida, a ella también le hace falta mirarse al espejo“, comenzó diciendo.

A esto se preguntó si la conductora no le incomodaba decirle a su hijo Joaquín: “Hoy me fue bien, hice concha a dos pendejos y les cagué la vida a sus familias, tirándomelas a todas encima”.

A lo que agregó: “¿Esa señora en verdad será feliz? ¿Esa señora en verdad llegará a su casa diciendo ‘me encanta hacer bolsa a la gente en televisión y nunca hago un mea culpa de por qué me ha ido tan mal en mis matrimonios, en mi vida’?… quizás por eso no le han funcionado las cosas en su vida”.