El reality Gran Hermano ha generado varias repercusiones en las redes sociales, y ahora el primer eliminado del reality de Chilevisión el tiktoker Benjamín Lagos anunció su retiro de las redes sociales luego de su participación en el reality show.

El joven de 21 años compartía a través de su redes sociales contenido motivacional para que las personas logren hábitos saludables, concentrándose en el amor propio y en el crecimiento personal. Sin embargo, las redes pueden ser muchas veces un arma de doble filo, sobre todo de manera negativa ya que el acoso cibernético les afecta atacando su salud mental debido a los malos comentarios que reciben día a día, está misma razón llevó a Benjamín a tomar una drástica decisión

¿Por qué Benja Lagos dejará las redes sociales?

A través de su cuenta oficial de Instagram el joven de 21 años transmitió en vivo y señaló llorando y demasiado afectado que: “Ha sido demasiado fuerte ver lo enferma que puede llegar a estar la sociedad. Se me fue por gran parte la esperanza en mí, de tanto que me repitieron que soy un chanta culiao, me lo terminé empezando a creer y estoy con un Síndrome del Impostor mal”.

Además aseguró que luego de su participación en el reality Gran Hermano los malos comentarios aumentaron “no hay hueon que haya salido de esa casa que no se lo estén haciendo concha. Voy a frenar un poco en redes, no sé cuánto tiempo, no lo tengo definido”, anunció el el tiktoker.

Es importante tomar conciencia del ciberacoso que reciben las personas a través de las redes sociales, este acto puede causar hasta la muerte de las personas solo por los comentarios con odio. Toma conciencia y no fomentes el odio en las redes sociales es trabajo de cada uno hacer que las redes sean una herramienta y no un arma letal para la vida de miles de jóvenes.