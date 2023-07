Tras semanas de especulaciones, ahora es oficial: Gran Hermano reveló que dos nuevos participantes se sumarán al programa de competencia y telerrealidad de Chilevisión. Y, a pesar de que no se conocen los nombres, se especula que conocidos ex chicos realitys serían los nuevos jugadores del espacio.

“Mientras las cifras de audiencia aumentan y crece la tensión en la casa, Gran Hermano Chile se alista para recibir en los próximos días a dos nuevos participantes. Esto, porque muy pronto una mujer y un hombre se sumarán a la casa más famosa del mundo que hasta hoy ha visto partir a Benjamín, Ariel, Estefanía, Maite y Fernando“, señala el comunicado.

Sebastián Ramírez, conocido ex chico reality que ha participado en programas como Amor a Prueba, Doble Tentación, Resistiré, Pareja Perfecta y Mundos Opuestos 2, se sumó hace algunas semanas al programa de competencia, por lo que se espera que los nuevos participantes serían dos ex compañeros de encierro.

¿Quiénes son los nuevos participantes de Gran Hermano?

Entre los nombres que más suenan para ingresar al espacio está el de Ignacia Michelson, ex participante de Resistiré. La joven DJ es una de las posibles nuevas integrantes de la competencia. Una de las pistas más claras fue el comentario que Adriana Barrientos le dejó en su cuenta de Instagram deseándole suerte.

Otro de los nombres que ha sonado mucho en el último tiempo es el de Dino Inostroza. Hace algunos días el ex participante de Resistiré publicó una serie de postales en donde se mostraban en el aeropuerto para después arribar a Argentina, lugar donde se filma el reality, lo que rápidamente alertó a los seguidores del espacio. Sin embargo, él negó su ingresó.

En Me Late Digital, hace algunos días, los panelistas del espacio comentaban los últimos sucesos que ocurrieron en el reality cuando revelaron quiénes sería los posibles integrantes que se suman al espacio de telerrealidad, revelando los nombres de Steffi Méndez, hija de DJ Méndez y Rubí Galusky, ex participante de Volverías con tu ex.