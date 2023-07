"No te compro nada": Seba y Rubén protagonizan acalorada discusión en Gran Hermano

Una tensa y acalorada discusión se vivió en la casa de Gran Hermano este miércoles. La situación pasó durante este semana y se nos mostró que sucedió entre ambos en el programa estelar de CHV.

La situación confundió a los televidentes que encontraron que la pelea se originó muy de la nada entre los participantes.

¿Qué pasó?

Mientras se encontraban en la habitación, Sebastián comenzó a molestar a Constanza, para que no lo mirara mientras se encontraba acostado.

“Lo siento, pero es la energía. La buena energía se siente, la mala también“, mencionó en voz alta.

Aquí la conversación se puso un poco tensa, ya que Rubén le preguntó directamente qué quién sentía que le tiraba malas energías desde que llegó. Ante esto, Coni se sintió aludida y le preguntó si le estaba hablando a ella.

La conversación siguió tensa y la pelea continúo después con Sebastián confrontando a Rubén por sus comentarios llegando incluso a decirle que “No le cree nada”.

“No te creo nada y no tení ni un brillo, te vai de aquí de esta semana a la otra“, le dijo de manera calmada Sebastián.

Finalmente la pelea escaló a grandes y terminaron gritándose a viva voz y con Jennifer llevándose a Sebastián para evitar que la pelea llegará más allá e incluyera combos.

Después de separados, Rubén trato de solucionar la relación y le gritó “Te quiero mucho“, para posteriormente pedirle un abrazo para así mantener la fiesta en paz. Ante esto, Sebastián le destacó en varias ocasiones que no quería que lo tocara.

“Oye esté we*n… Me tiene cabreado ese we*on, le saque la máscara entera. Los cabros acá en la casa le compraran pero yo no le compro. Desde el primer día yo te dije a este loco no le creo nada, chanta“, le mencionó a Francisco luego de ir a descansar al living.