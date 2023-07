Durante el capítulo del día lunes de Gran Hermano la animadora Diana Bolocco leyó un comunicado sobre los cuidados y medidas que deberían tomar los participantes respecto a la estadía de Bigotes. Esto debido a las diversas denuncias de los televidentes respecto a la serie de acciones de parte de algunos participantes del reality en donde amenazan y se refieren de mala manera al perro de la casa estudio.

A pesar de que el comunicado fue claro y advirtió con tomar medidas severas que van de una amonestación hasta la expulsión de la casa los fanáticos de reality no quedaron contentos y criticaron a la animadora.

¿Qué dijo Diana Bolocco por los malos tratos a Bigote en GH?

Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, Diana Bolocco se refirió al tema de Bigotes junto a su esposo Cristian Sánchez.“Quiero hablar de un tema que me tiene mal, el tema del trato de Bigote dentro de la casa de Gran Hermano”, a pesar de que el asunto se resolvió en la casa le llegaron diversas críticas a la animadora.

“Entiendo que algo que dije o que no dije, claramente lo expresé muy mal, porque de ahí se entendió que yo relativizaba el maltrato animal. No le daba importancia a la no tenencia responsable de mascotas”, comenzó señalando.

Diana también comentó que “quiero, primero, pedir perdón por eso, porque no fue mi intención expresarlo de esa manera y porque no me representa como persona. Soy respetuosa de todas las mascotas (…) soy respetuosa de los animalitos, y también de las personas, y eso me define como persona”, explicó.

Respecto a los dichos en el programa confesó que “lo que dije, o lo que me faltó decir, lo hice muy mal, claramente, porque muchas personas se sintieron ofendidas e interpretaron de mala manera mis palabras”.

Además Bolocco denunció que “me han dicho ‘encubridora de maltratadores de animales’, en fin, un montón de cosas en las que no quiero entrar, pero sí lo he visto en mis redes sociales, en mis últimas dos publicaciones y sentí que tenía que salir a aclararlo, a pedir perdón a quien se sintió ofendida y a decir que no me define como persona”.

Revisa acá los dichos de Diana Bolocco: