Este miércoles 19 de julio vimos una nueva jornada de nominación en Gran Hermano y conocimos por quién votó cada uno de los participantes para dejar en la placa de nominación esta semana.

Finalmente supimos que Constanza una vez más está en placa y esta vez está junto con Francisco, Fernando y Alessia, estos dos quiénes se enfrentan por primera vez en un mes de encierro a la placa y al público.

Traicionó a la familia Lulo

Lo que más sorprendió al público fue la votación de Trinidad quién dejó dos votos para Constanza y un solo voto a Alessia. Que votará por Coni desató sorpresa en las redes sociales quienes desde ya critican a la tripulante de cabina por ser poco leal.

Entre las razones que entregó la también actriz reveló que la bailarina ha tenido actitudes que no le gustaron y además la ha tratado mal los últimos días.

“En este momento me toca votar por alguien que en un minuto fue muy especial para mi en la casa, muy muy muy especial. Pero, ha tenido actitudes ha usado palabras, me ha tratado a mi y a otras personas de una manera que realmente a mi me tomó por sorpresa. La primera persona es Constanza y le doy dos votos“, explicó durante su pasada por el confesionario.

Finalmente esto terminaría por finalizar la relación de amistad de ambas participantes dentro del encierro y es que habían conversado y tratado de arreglar las cosas durante unos días.

Lo que se vió truncado gracias a la misión de Sebastián para conseguir una cena romántica con Coni en el SUM, esto luego de que el chico reality le pidiera en reiteradas ocasiones un piquito a la tripulante de cabina, lo que desató una pelea más grande entre ambas, sin poder volver a reunirse nuevamente.