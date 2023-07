Revelan a los posibles nuevos participantes de Gran Hermano: Serían conocidos ex chicos reality

Gran Hermano, el reality de CHV, continúa sorprendiendo a sus seguidores, ahora al parecer, con la llegada de nuevos integrantes a la competencia que, al igual que Sebastián Ramírez, serían ex participantes de reality shows.

En Me Late Digital, los panelistas del espacio, Daniel Fuenzalida, Luis Sandoval, Antonella Ríos y Sergio Rojas, comentaban los últimos sucesos que ocurrieron en el reality cuando revelaron quiénes sería los nuevos integrantes que se suman al espacio de telerrealidad.

“Lo que quieren hacer es provocar, que hayan nuevos conflictos, nuevos romances y nuevas polémicas al interior de esa casa encierro, porque dicen que el casting, entre los que eligieron para llevarse a Argentina, no habría sido el más óptimo”, señaló Luis Sandoval.

¿Quiénes serían los nuevos participantes de Gran Hermano Chile?

“Dino Inostroza, conocido por ser el amigo de Alexis Sánchez, ya está en Argentina y debería entrar prontamente al reality”, reveló Sergio Rojas.

El nombre de Dino comenzó a sonar en las redes sociales luego de que el ex participante de Resistiré publicó una serie de postales en donde se mostraban en el aeropuerto para después arribar a Argentina, lugar donde se filma el reality, lo que rápidamente alerto a los seguidores del espacio.

Por otra parte, otro de los nombres que suena para entrar sería la hija de DJ Méndez. “Estefanía Méndez también ingresaría al reality show en esta medida desesperada”.

Otra ex chica reality que ingresaría, según lo expresado por el panel, sería la ex participante de ¿Volverías con tu ex?, Rubí Galusky.