Vuelve el bosque de piernas: Claudio Palma regresa al relato tras su salida de TNT Sports

Luego de salir de la señal del cable, el Negro Palma vuelve a tomar el micrófono en otra estación televisiva.

Por César Vásquez

Palma vuelve al relato en televisión.
© InstagramPalma vuelve al relato en televisión.

Claudio Palma salió con bastante ruido de TNT Sports, pero ahora uno de los relatores más reconocidos de Chile volverá a pararse detrás del micrófono para un importante duelo.

El Negro supo ganarse el cariño de los hinchas nacionales siendo la voz que acompañaba los duelos de la querida Chilean Premier League. Sin embargo, el también comentarista decidió dar un paso al costado y decirle adiós a los duelos del fútbol local.

La vuelta de Claudio Palma

Bien dicen que quien se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Claudio Palma dijo adiós a TNT Sports debido a que deseaba tener nuevos desafíos, además de poder tener los fines de semana libre. Con los relatos de los duelos de la Liga de Primera es imposible.

Pues bien, tras alejarse de la señal del cable el popular Negro Palma regresa a relatar un partido de fútbol y lo hace a lo grande, en la espectacular Copa Libertadores de América y con su ahora única casa televisiva: Chilevisión.

Claudio Palma le pondrá voz al partido entre River Plate y Libertad de Paraguay por los octavos de final del torneo de clubes más importante del continente. El encuentro será en Asunción, donde los Millonarios intentarán conseguir un buen resultado.

Entre los dirigidos por Marcelo Gallardo se encuentra Paulo Díaz, quien viene con algunas molestias, pero el Muñeco espera poder contar con él. La Banda Sangre es uno de los grandes candidatos al título y podrá ser visto en televisión abierta.

Paulo Díaz protagoniza el regreso de Claudio Palma. Imagen: Getty

Paulo Díaz protagoniza el regreso de Claudio Palma. Imagen: Getty

El encuentro entre River Plate y Libertad de Paraguay será este jueves 14 de agosto a las 20:30 horas de Chile. Claudio Palma lo anunciará con letras de liquidación, en un bosque de piernas argentinas y paraguayas.

