La Copa Libertadores tendrá el inicio de los octavos de final de ida. Los chilenos serán protagonistas, ya que son once jugadores nacionales los que estarán presentes en esta fase.

El torneo de clubes más importante de América se quedó sin clubes nacionales, pero eso no significa que la participación chilena se acabó. Un grupo de compatriotas intentará quedarse con el trofeo más apetecido del continente y acá te entregamos todos los detalles.

Los once chilenos en la Libertadores

De los ocho partidos de la ronda de octavos de final de la Copa Libertadores, en siete habrá clubes con chilenos. Sin dudas que uno de los más atractivos será el que protagonice Peñarol de Brayan Cortés ante Racing de Gabriel Arias.

El Indio debutó con éxito en el Manya en el triunfo por 3-0 en el clásico ante Nacional. Ahora se perfila como titular para recibir a la Academia en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, donde jugará por primera vez ante sus hinchas. Ante el Bolso no hubo presencia de espectadores.

También en esta jornada de martes jugará Fortaleza de Benjamín Kuscevic ante Vélez de Diego Valdés y Claudio Baeza. Gonzalo Tapia intentará hacer lo propio con Sao Paulo ante Atlético Nacional.

El cuadro de la Libertadores 2025. Imagen: Conmebol

Solo la llave entre Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata no contará con jugadores chilenos. Erick Pulgar (Flamengo), Fernando Cornejo (Liga de Quito), Paulo Díaz (River Plate), Rodrigo Ureña y Miguel Vargas (Universitario) serán los otros chilenos que intentarán seguir en carrera por la obsesión de toda América.

Programación de los chilenos en la Libertadores

Martes 12 de agosto

18:00 horas: Fortaleza (Benjamín Kuscevic) vs Vélez (Claudio Baeza y Diego Valdés)

(Benjamín Kuscevic) vs (Claudio Baeza y Diego Valdés) 20:30 horas: Atlético Nacional vs Sao Paulo (Gonzalo Tapia)

(Gonzalo Tapia) 20:30 horas: Peñarol (Brayan Cortés) vs Racing (Gabriel Arias)

Miércoles 13 de agosto

18:00 horas: Cerro Porteño vs Estudiantes

20:30 horas: Flamengo (Erick Pulgar) vs Inter de Porto Alegre

Jueves 14 de agosto