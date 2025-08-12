El “Flaite” Brayan Cortés lidera a Peñarol en la Copa Libertadores: “La primera certeza…”

Por fin vuelve la querida Copa Libertadores de América. Este martes arrancan los octavos de final del torneo de clubes internacional más importante del mundo con presencia chilena.

Uno de las series más apretadas es la que tendrá a Peñarol con Racing Club, donde el arquero Brayan Cortés tendrá un reencuentro con el equipo argentino.

El ex Colo Colo vuelve a medirse en 2025 con el cuadro de Gustavo Costas, porque en la fase de grupos estuvo en el 4-0 en Avellaneda y en el 1-1 en el Monumental cuando jugaba por el Cacique.

ver también Prensa uruguaya en estado de alerta por Brayan Cortés en la Copa Libertadores: “Historial negativo…”

Brayan Cortés es fijo en la formación de Peñarol vs Racing

El iquiqueño, apodado Flaite por la prensa uruguaya, es fijo en el esquema de Diego Aguirre y será el titular en la puerta de Peñarol en Montevideo.

En Ovación adelantaron que Brayan Cortés será el portero titular en el Manya, dejando otra vez en la banca al uruguayo Martín Campaña.

“La primera es la certeza de que volverá a atajar el chileno Brayan Cortés, el arquero que pidió y esperó el DT, de muy sólido debut”, escribió el citado medio sobre el ex albo.

Publicidad

Publicidad

Cortés se ganó el puesto en Uruguay.

De esta forma la formación del carbonero será con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nauel Herrera, Maxi Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maxi Silvera.

Peñarol quiere dar el primer golpe como local ante Racing, uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

ver también DT de Peñarol le tira toda la responsabilidad a Brayan Cortés para la Copa Libertadores: “Desde que…”

¿Cuándo y a qué hora juega Peñarol vs Racing Club por la Copa Libertadores?

El partido entre Peñarol y Racing Club por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 12 de agosto, a partir de las 20:30 horas en Montevideo.