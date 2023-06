Benja Lagos y su eliminación de Gran Hermano: "Ser directo me jugó en contra"

Tras ser eliminado, Benja Lagos se presentó en el estudio de Gran Hermano Chile, siendo un espacio de conversación junto a los panelistas sobre las razones de su ida de la casa estudio, y los conflictos que presentó durante su estadía en el encierro. Durante el dialogo, el joven de 22 años expresó sus reflexiones sobre su retirada del reality.

“Nada es 100% personal”: Benja se sincera tras ser eliminado de Gran Hermano Chile

Benja, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano Chile, se presentó en el episodio trasmitido el pasado lunes para reflexionar y contar su verdad tras el encierro.

Cuando comenzó a expresar sobre las razones de su retirada de la casa estudio, señaló que “las situaciones y hechos en nuestra vida repercuten en la decisiones que tomamos día a día”.

Luego, Francisca García Huidobro, señala que, las personas podemos admitir que nos hemos equivocado ni que somos perfectos.

“Vine a la casa a aprender y el que no se ha equivocado nunca que levante la mano”. Tras sus dichos, la animadora Diana Bolocco, le pregunta qué podría haber sido lo que no fue del agrado de los demás, en lo que respecta a sus conductas, donde señaló que “ser muy directo me jugó en contra”.

“He tratado de ir mejorando con el tiempo las cosas que digo, las oportunidades para ir mejorando, y si bien, siento que hay muchas que las hice de manera positiva, también siento que hice muchas de manera negativa y jamás hubo la intención de engañar a nadie, siempre fue la intención de tratar de dar un apoyo más que una solución“.

Al finalizar, Francisca García Huidobro le pregunta qué situación podría haber manejado de manera distinta, y el joven indica lo sucedido con Rubén. “Se vio más como un ataque directo que a la pérdida del objetivo a que iba”.