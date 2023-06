Tras las eliminaciones del pasado domingo, los participantes siguen en competencia y adaptándose a las normas de la casa estudio. Por ese lado, hay jugadores que ya comenzaron a tener afinidad con algunos, como es el caso de Lucas y Fran, quienes fueron sorprendidos besándose en la cama y la voz de Gran Hermano se hizo presente. Conoce lo que sucedió a continuación.

Entre risas y vergüenza: Así fue el incómodo momento de Lucas y Fran

Acostados en la cama y besándose con mucha energía, estuvieron ambos participantes durante el capítulo del domingo, hasta que la impotente voz de Gran Hermano se hizo presente.

“Recuerden dar el consentimiento ante cámara por favor”, indicó, y entre risas y vergüenza detuvieron su momento de cariño hasta quedarse dormidos. Además, es el primer beso que se registra en el programa.

Cabe señalar que si los participantes quieren tener relaciones sexuales, ambos deben afirmar su consentimiento para ser filmados en cámara.

Benjamín: El primer eliminado de Gran Hermano Chile

Benjamín, no logró conseguir convencer al público. Además, las críticas en redes sociales a sus dichos dentro de la casa fueron decisivos para que la audiencia quisiera fuera de la casa estudio al joven de 22 años.

Respecto al resultado de las votaciones, los porcentajes fueron un 56,79% para Benja contra un 43,22% para Jennifer, quien fue la segunda más votada. Este lunes, Benjamín estará invitado al estudio de GH en Chile para conocer sus primeras impresiones.

No hay duda que el joven no logró ser el favorito y que el público no tuvo cercanía con él. Ahora solo queda esperar sus dichos y conocer más detalles sobre el encierro de Gran Hermano Chile.