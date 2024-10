La madrugada de este viernes llegó a su fin Gran Hermano con un capítulo de alto impacto, en donde en la votación más peleada en la historia de finales de los realities chilenos, Michelle Carvalho se convirtió en la flamante ganadora de la segunda temporada superando en apoyo popular a Waldo Villaroel y Pedro Astorga.

Con un porcentaje de un 50,98% contra un 49,02% obtenido por Waldo, quien se lleva 5 millones de pesos. La brasilera con larga trayectoria en programas de telerrealidad se llevó el triunfo y un premio de 25 millones de pesos.

El triunfo de Michelle Carvalho

Tras la revelación, en conversación con RedCarpet, Michelle señaló que antes de conocer el resultado y saber lo estrecho que era el margen entre los dos primeros lugares, no estaba tan nerviosa. “Estaba tranquila porque pensé que iba a ganar él, estaba rendida, pero llevarme esta grata sorpresa, fue maravilloso, fue un sueño hecho realidad, así que estoy muy agradecida de todos”.

“De mi familia, de mi manager, de mis amigos que me dieron la vida, de mis fans, de mis Tamagotchis, y solo agradecer de corazón por todo ese amor y ese cariño”, agregó.

Añadiendo sobre el inmenso cariño de sus fans que está muy contenta por las muestras de afecto. “Me muero por conocerlos, por poder viajar a hacer eventos, sacar fotos con ellos y poder retribuir de alguna forma todo ese amor y ese apoyo que me brindaron durante estos cuatro meses, y soy inmensamente feliz y agradecida por todo eso”.

Acerca de la su participación en el espacio, Michelle señaló que en esta oportunidad los televidentes vieron una versión renovada de ella.

“Una nueva yo, un nuevo cuerpo, nuevo todo y me vieron al 100%, mi más real y profundo yo. Eso soy todos los días de mi vida, así que feliz que me hayan querido y aceptado. Yo sé que me tenían cariño de antes, pero hoy soy una Michelle más concierte, más adulta, más responsable, siempre con buenos valores y tratando de mejorar siempre”.