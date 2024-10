Una inesperada ceremonia de eliminación se realizará esta noche en ¿Ganar o Servir? en donde Pancho deberá tomar la decisión de dejar a uno de sus compañeros fuera de la competencia.

En el capítulo anterior, los animadores del espacio, Sergio Lagos y Karla Constant, sorprendieron a los participantes con una inesperada modificación. “Tenemos dos cofres… Esta conversación tendrá una importante consecuencia que está oculta en esta caja”, comenzó señalando el conductor.

“Esto contiene algo muy importante que va a tener consecuencias… Pancho, hoy deberás tomar la decisión más importante en todo tu paso por esta aventura… Tienes 10 minutos para decidir quién será el próximo eliminado de Ganar o Servir”, agregó Karla.

¿A quién elimina Pancho en Ganar o Servir?

Según revela Infama, el competidor escogerá a Botota para dejar la competencia en esta recta final.

Lo que se viene en la recta final de Ganar o Servir

El avance de esta noche mostró a Oriana visiblemente molesta y dolida por la decisión de Pancho, “¿De verdad te crees que eso es consecuente? Entonces aquí se acaba”.

Asimismo se ve un fuerte cruce entre Oriana y Botota, sin embargo aún no se revela el contexto de la discusión. “Me dan ganas de llorar porque yo soy diferente, ¿entiendes? Si a lo mejor a ti te suda la lealtad de tus colegas o algo así”. señala la española.

“Te votaron porque piensan que no tienes dinero para pagártelo… ¡Yo soy así! ¿No te das cuenta? A lo mejor la gente no me paga con la misma moneda, y por eso estoy llorando. Entonces te agradecería que no te burlaras de una cosa que me hace daño”, replicó.

Tras esto, las siguientes imágenes que se muestran son de Botota contándole lo sucedido a Faloon.