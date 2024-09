Recientemente se vio en pantalla el ingreso de Pancho Rodríguez a ¿Ganar o Servir? en donde el ex Calle 7 se sumó a la competencia que se acerca a su esperada final.

A pesar de que el programa continúa sus transmisiones, debido a la diferencia entre el tiempo real y el televisivo, los participantes ya se encuentran fuera del encierro y ya se conoce quienes son los dos duelistas que irán por el premio final.

Acerca de esto, durante una nueva entrevista, Pancho Rodríguez entregó detalles de lo que se viene en el programa de telerrealidad.

¿Quiénes se enfrentan en la final de ¿Ganar o Servir?

En conversación con el programa Tiempo Muerto, el ganador de espacios como Pelotón, Calle 7 y Esto es Guerra, entregó detalles de su preparación para la gran final del espacio.

“Estoy muy cansado, estoy entrenando mucho para la final de reality chileno que estuve (Ganar o Servir), y ahora estoy entrenando mucho, como nunca en mi vida”.

“Yo la verdad nunca he entrenado, en “Esto es Guerra” me iba bien, creo que por todo lo que he hecho durante toda mi vida, pero realmente nunca entrenaba”.

“Ahora realmente estoy entrenando porque tengo una final muy difícil, compito contra Pangal que es un fuera de serie, es una máquina y tengo que entrenar”, explicó.

Revisa su entrevista a continuación

El cruce que se viene entre Pancho y Pangal

El avance del nuevo capítulo reveló un tenso momento que protagonizarán los participantes, esto luego de que el integrante de “Resistencia” emplaza al líder de “Soberanos” por su actitud tras la prueba individual en donde Facundo obtuvo el primer lugar, en donde acusó que no respetaron las instrucciones.

Yo quisiera hacer una mención antes, yo he visto que Pangal es una persona que ayuda bastante a sus compañeros“, comenzó señalando, para luego agregar: “Por lo mismo, creo que no era correcto, el día que ganó Facundo, desacreditar su triunfo alegando trampa, creo que las veces que él ha ganado me imagino que lo han felicitado mucho”.

Pangal contestó: “Si son correctos y vemos las cosas, no debería haber salido segundo, debía haber salido quinto con todo lo que robaron”.