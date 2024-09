El reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir? se acerca una etapa crucial de su transmisión en donde cada vez queda menos para ver la gran final del espacio.

Recientemente, la casona vivió importantes cambios, uno de ellos la despedida de Pamela Díaz tras su breve visita y luego la eliminación de Austin Palao. A esto se suma la llegada de Pancho Rodríguez y Javiera Belén.

Por lo mismo, muchos se preguntan cuáles serán los próximos eliminados del espacio y debido a la diferencia entre tiempo real y televisivo, las filtraciones no han faltado y ya se conoce quienes son los participantes que se despiden de la competencia próximamente.

¿Quiénes son los próximos eliminados de Ganar o Servir?

De acuerdo a lo informado por Infama, el participante que dejará la competencia dentro de los próximos capítulos será Sábelo. Mientras que después se verá la salida de Javiera Belén, cuyo ingreso se vio recientemente en pantalla.

Los nuevos ingresos de Ganar o Servir

El espacio de competencia vivió sus últimos ingresos en donde Pancho Rodríguez y Javiera Belén se sumaron al espacio y generaron una revolución en la casona, en donde el ex Calle 7 confesó que se sintió atraído por Faloon durante su paso por Yingo.

“Era como un amor imposible porque ella no estaba soltera, yo tampoco. Yo la miraba, decía que era linda, pero nunca intenté hacer nada, para respetar las situaciones de ambos”

Mientras que ella respondió que no sabía de la situación, asimismo fue consultada sobre a quien prefiere entre Rai y Pancho. “No he tenido nada con nadie porque ninguno me había llamado la atención. Pero ahora sí hay una persona que me llama la atención, Pancho, para que hablemos más”, expresó.

Por su parte, Gala habló sobre la llegada de Javiera Belén, quien tuvo un breve affaire con Mauricio Isla, su exesposo, señaló: “Lo que pasó con ella no me importa porque yo ya no estaba con él, y qué bueno que conozca mujeres tan simpáticas como ella”.