¿Ganar o Servir? estrenó un nuevo avance con spoilers de lo que se vendrá en sus nuevos capítulos, en donde se ve a Pancho conversando con Mateucci sobre Pangal y su actitud durante los últimos días.

Pero eso no es todo, ya que también se mostró un avance del próximo cara a cara en donde el nuevo participante emplaza a Pangal por sus comentarios tras la prueba individual masculina en donde ganó Facundo.

Pancho se lanza contra Pangal

Mientras estaban descansando en el patio con Luis, el trasandino comentó: “Aquí el otro (Pangal) está mal, mal, mal”, a lo que Pancho responde: “Está callado, no habla nada, no me mira nada, no me dirige la palabra nada. Yo creo que me está odiando con su vida este hue…“.

Sobre esto, el argentino tiene sus teorías. “¿Por qué te odia?, porque no le dices lo quiere escuchar, eso solamente, no es que le hiciste algo, y es lo mismo que me paso a mí”.

“Ese huevo va a querer acercarse a ti ahora, porque no va a querer tener dos enemigos. El problema de este hueo.. es que él siempre quiere ser él y nadie más“, señaló Rodríguez.

Revisa el avance a continuación

La prueba que elevó la tensión entre Pancho y Pangal

Durante la prueba de hombres, Pangal quedó molesto frente al resultado señalando que Pancho y Facundo no siguieron las instrucciones indicadas.

“Pasaste varias veces, el Facu también. Ahí sacaron ventaja. No lo hicieron bien, pasaste por el medio, te vi”, le comentó el ganador de “Año 0” al trasandino.

“Cuando ganas se te felicita y a mí me dices que hice trampa”, respondió Facundo.

Mientras que durante el nuevo cara a cara, el nuevo participado pidió una mención para emplazar a Pangal.

“Es una persona que ayuda bastante a sus compañeros. Por lo mismo, creo que no era correcto, el día que ganó Facundo, desacreditar su triunfo alegando trampa, creo que las veces que él ha ganado me imagino que lo han felicitado mucho”.

Como era de esperarse, el deportista respondió con todo. “Si son correctos y vemos las cosas, no debería haber salido segundo, debía haber salido quinto con todo lo que robaron”.

Una vez terminada la ceremonia, el avance muestra que Pangal fue a conversar de lo sucedido con el ex Calle 7.

“¡Qué correcto! Panchito, ¿quieres empezarme a darme ahora? Con toda la mala onda que estás tirando. Yo siento que fue muy mala onda, si quieres empezar a darme, empecemos”.