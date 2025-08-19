El pasado fin de semana el programa de Canal 13 “Siempre hay un chileno” se trasladó hasta Zúrich en Suiza en donde conversó con la exfutbolista Leslie Overdick Leal quien lleva décadas viviendo en el país europeo y ocupa un importante lugar en histórico equipo local.

En el espacio, la deportista señaló que ella es oriunda de Concepción y lleva ya 10 años viviendo en Zurich aunque en el país lleva 27 años donde vive con su esposo y sus hijos.

Hoy es parte del histórico club FC Zúrich que compite en la Superliga Suiza de la primera división. “Somos campeonas récord nacional y ya llevamos varios años con los títulos ganados”.

La historia de Leslie Overdick

En el país del viejo continente, la exfutbolista chilena señala que “Soy la administradora de la parte deportiva del club y team manager del primer equipo FC Zurich”.

Agregando que lleva una larga carrera. “27 años en el fútbol, jugando, entrenando y siendo funcionaria. He estado trabajando en muchos clubes, trabaje en la FIFA 8 años”, comentó, para luego mostrar las instalaciones del club.

Allí, Leslie señaló que no ambas escuadras, hombre y mujeres, comparten el lugar y no hay diferencias entre los planteles. “Los hombres y las mujeres aquí se cruzan a cada rato, toda la logística y lo que le ofrecemos a los equipos es exactamente lo mismo”.

También en el espacio habló de su amistad con Joseph Blatter, a quien visitaron en su hogar en Zúrich. El expresidente de la FIFA, sorprendió con su manejo del español, señalando: “En América del Sur, todo el mundo habla en español. Entonces me convencí personalmente de leer un poco las reglas base del español y aquí estamos”.

