Johannes Núñez, delantero chileno noruego atraviesa un gran momento en Europa, en donde su equipo el KFUM Oslo calificó una oferta por el como “vergonzosa” debido a a la gran importancia que tiene el jugador para el equipo. No lo dejaron salir por una cifra que no refleje su calidad, y al parecer, así fue, ya que se confirmó su cambio de equipo.

Recientemente, recibió una oferta de 600 mil dólares por parte de uno de sus rivales, el Fredrikstad FK, sin embargo, el monto no le cayó nada de bien a su actual club.

En conversación con el medio TV2, el líder de KFUM Oslo, Thor Erik Stenberg, comentó que es un monto demasiado alejado del valor real que tiene el jugador. “Rechazamos una oferta que consideramos vergonzosa. No nos parece bien el enfoque de Fredrikstad. Simplemente una pérdida de tiempo. Es completamente innecesaria y solo contribuye a generar ruido”, expresó.

El nuevo equipo de Johannes Núñez en Inglaterra

Tras la polémica, se retomaron las negociaciones y el jugador chileno fue fichado por el Fredrikstad FK, club que disputa la liga de conferencia y recientemente quedó eliminado de la tercera ronda de clasificación de la Europa League frente al Midtjylland, en donde milita Darío Osorio.

“Siempre he soñado con competir en la cima del fútbol noruego, y aquí podemos lograrlo”, comentó en su presentación con el equipo.

Johannes Núñez en la Roja

El jugador anhela con ser nominado a la selección chilena y ponerse la Roja de todo en alguna oportunidad. “Todavía no me han contactado. Sería un sueño hecho realidad”, señaló a AS hace algunos meses”.

Con una larga carrera en Europa y la Eliteserien, primera división de Noruega, el atacante de 28 años nacido en Oslo, de madre chilena y padre noruego, ha sido destacado en múltiples oportunidades.

La carrera de Johannes Núñez

El chileno noruego debutó el 2014 con el Lynn, y entre 2015 y 2016 brilló en el Listo, donde marcó 19 goles en 45 partidos. Luego defendió al Skeid (2017-2019) sumando 75 encuentros y 15 tantos, y al ULF Sandnes (2020-2021), con 31 partidos y 4 goles.

Desde 2021 juega en el KFUM Oslo, donde se consolidó como figura con más de 100 partidos y 34 anotaciones en la primera división noruega.

Sobre sus inicios goleadores, el jugador señaló a AS que “Hice mi debut en 2014 en la segunda división de Noruega. En 2019 jugué y anoté 7 goles con 3 asistencias. Mi equipo descendió, pero otro club de la misma categoría me compró”.

“Ahí estuve 6 meses lesionado de la espalda y eso fue el tiempo más complejo que tuve en mi carrera. Regresé a la capital, Oslo, al club en el que estoy ahora. Logramos el ascenso el año pasado y este es mi primer año en el máximo nivel en Noruega”.

Agregando que entre sus metas más próximas se encuentran clasificar a las principales competiciones europeas. Champions, Conference y Europa League. “También quiero llegar a las posiciones de arriba para ganar un trofeo”.