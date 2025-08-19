Es tendencia:
¡Atención Córdova! Swansea City comparte los sorprendentes números de Lawrence Vigouroux

El portero nacional pasa por un gran momento en el equipo ingles en donde revelaron unos sorprendentes resultados.

Por Andrea Petersen

El arquero chileno Lawrence Vigouroux se encuentra en un gran momento en Europa.
El arquero chileno Lawrence Vigouroux se encuentra en un gran momento en Europa.

Un gran momento se encuentra viviendo el portero chileno Lawrence Vigouroux en el Swansea City en donde el cuadro de la Championship inglesa acaba de compartir una importante estadística sobre el seleccionado nacional.

El equipo comenzó de forma positiva su nueva temporada en donde el club publicó los buenos resultados obtenidos en sus más recientes encuentros, destacando al portero nacional.

El chileno llegó al histórico club el 2024 tras su salida del Burnley y rápidamente se posicionó como una figura en la escuadra.

Los importantes números de Vigouroux en la portería del Swansea

A través de sus redes sociales, el equipo compartió una serie de estadísticas sobre sus últimos encuentros, venciendo en los últimos encuentros al Crawley Town por 3 a 1 y al Sheffield United por la cuenta mínima.

Sobre el portero chileno escribieron: “5 veces mantuvo la portería invicta en los últimos 10 partidos del campeonato”.

Agregando que el club pasa por un gran momento. “El Swansea disfruta de una racha excepcional como local, sumando 19 puntos en los últimos ocho partidos de liga en el Swansea Stadium. Esta racha incluye seis victorias y un empate, con un marcador global de 13 a 5 a favor de los Swans”.

También tuvieron palabras para el DT del equipo y su gestión. “Alan Sheehan tiene 38 puntos en 22 partidos de liga a cargo de los Swans, lo que equivale a un promedio de 1,73 puntos por partido”.

Vigouroux en la Roja

El portero fue parte del proceso de Ricardo Gareca, en donde a pesar de que quedan fechas por jugar, las opciones de clasificar se acabaron y quedaron eliminados en la fecha más reciente.

Por lo que ahora solamente queda sellar las eliminatorias bajo la dirección de Nico Córdova y prepararse para un nuevo proceso.

Tras la eliminación, Vigouroux utilizó sus redes sociales para expresar su frustración. “Mi temporada ya ha terminado oficialmente. Devastados, no iremos al Mundial 26″. Asimismo, agrega: “Amo a nuestro país y el sueño nunca morirá. Los contratiempos hacen las mejores remontadas”.

