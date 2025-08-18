Es tendencia:
¿No hay espacio para Brereton? En Inglaterra aseguran que el chileno buscará nuevo club

El jugador chileno se encuentra pasando por un momento complicado tras su regreso al Southampton.

Por Andrea Petersen

El jugador chileno Ben Brereton se encuentra en un momento complicado en su club.
El jugador chileno Ben Brereton se encuentra en un momento complicado en su club.

El delantero chileno Ben Brereton atraviesa un momento de inestabilidad en el fútbol inglés, ya que desde su regreso al Southampton no ha logrado consolidarse y suma escasos minutos en cancha.

Si bien fue titular ante el Northampton Town por la Copa de la Liga, el atacante aún debe luchar por ganarse un lugar en el plantel dueño de su pase.

Ante este panorama incierto, en Inglaterra ya especulan con posibles caminos para su futuro revelando la decisión que podría tomar al cierre de mercado.

La fecha clave para que Ben Brereton decida su futuro

En Sky Sports, Don Goodman, exjugador de equipos como el West Bromwich Albion, Wolvehampton Wanderers y Sunderland señaló: “Desde la perspectiva de Ben Brereton, él está en una edad en la que necesita jugar al fútbol semana tras semana”.

“Sin duda, no querrá mantener la banca ocupada, así que es muy probable que haya una conversación con el técnico Will Still donde, a menos que le garantice minutos de juego, intentará buscar nuevos horizontes antes del 1 de septiembre” puntualizó.

Tras finalizada su cesión con el Sheffield United, el chileno regresó al equipo dueño de su pase, sin embargo, le ha costado encontrar su lugar en el equipo y por lo mismo, los minutos que ha sumado en el equipo inglés son escasos.

En esa línea, el periodista Jakob Barnes del medio EFL Analysis indicó que el jugador chileno sería un gran aporte para el Millwall, también de la Championship.

Ante esto queda la incertidumbre sobre qué pasará con el chileno, si se quedará en el Southampton o buscará nuevos horizontes en busca de más minutos de juego.

