Marcelino Núñez se matricula con una asistencia de aquellas para liderar triunfo del Norwich

El mediocampista, que está en medio de rumores de salida, fue titular y pieza clave para abrir la cuenta en los Canarios. Sumaron sus primera victoria en la Championship.

Marcelino Núñez fue clave para el triunfo del Norwich.
© Getty ImagesMarcelino Núñez fue clave para el triunfo del Norwich.

Marcelino Núñez se está transformando en uno de los chilenos más protagonistas en el extranjero. El mediocampista ha tenido un prometedor inicio de temporada en el Norwich y este sábado lo ratificó con una joya.

El volante, que ha estado en medio de rumores de salida, fue clave para el triunfo en la Championship ante Portsmouth por 1 a 2. El chileno se encargó de dar la asistencia con la que los Canarios abrieron el marcador, la que sacó aplausos en redes sociales.

Y es que como acostumbra hacerlo, el ex Universidad Católica metió un tiro libre a la cabeza de uno de sus compañeros. Un presente que ilusiona y que de seguro Nicolás Córdova mira atentamente pensando en la selección chilena y el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Asistencia de lujo de Marcelino Núñez en triunfo del Norwich

El inicio de temporada que ha tenido Marcelino Núñez hace soñar a los hinchas del Norwich. El volante ha sido clave en los primeros partidos de los Canarios y este sábado nuevamente se hizo notar con una asistencia de lujo.

Norwich logró su primer triunfo en la Championship con Marcelino Núñez clave. Foto: Getty Images.

En el choque contra el Portsmouth, el chileno tardó unos pocos minutos en destacar. Fue a los 6′ de juego cuando un tiro libre derivó en un centro perfecto a la cabeza de Harry Darling, que definió para el 0 a 1.

El Norwich se agrandó con el marcador a su favor y se fue con todo encima a buscar aumentar la ventaja. Hubo que esperar hasta los 14′ para que Josh Sargent decretara el 0 a 2 de la tranquilidad.

A pesar de los esfuerzos, el Portsmouth no encontró nunca la forma de poder hacer daño. Recién en los 84′ el dueño de casa encontró el descuento gracias a Adrian Segecic, pero no fue suficiente.

El chileno se mantuvo en la cancha hasta los 50′ de compromiso y se ganó los aplausos de los hinchas con su rendimiento. Quedará esperar ahora para ver si esto lo termina sacando o si el club opta por retenerlo ante las ofertas para soñar con el ascenso.

Marcelino Núñez brilla en el Norwich y le da una alegría al fútbol nacional. El mediocampista fue fundamental para sumar los primeros tres puntos de la campaña y comenzar a escalar en la tabla de posiciones de la Championship.

¿Cuáles son los números de Marcelino Núñez esta temporada?

Con su actuación esta mañana, Marcelino Núñez llegó a un total de 3 partidos oficiales con Noriwch esta temporada 2025/26. En ellos ha marcado 1 gol, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 161 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido del Norwich?

Marcelino Núñez y Norwich ahora ponen la mira en el próximo desafío en la Championship. El próximo sábado 23 de agosto a partir de las 10:00 horas los Canarios visitan al Middlesbrough.

