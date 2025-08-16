Marcelino Núñez se está transformando en uno de los chilenos más protagonistas en el extranjero. El mediocampista ha tenido un prometedor inicio de temporada en el Norwich y este sábado lo ratificó con una joya.

El volante, que ha estado en medio de rumores de salida, fue clave para el triunfo en la Championship ante Portsmouth por 1 a 2. El chileno se encargó de dar la asistencia con la que los Canarios abrieron el marcador, la que sacó aplausos en redes sociales.

Y es que como acostumbra hacerlo, el ex Universidad Católica metió un tiro libre a la cabeza de uno de sus compañeros. Un presente que ilusiona y que de seguro Nicolás Córdova mira atentamente pensando en la selección chilena y el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Asistencia de lujo de Marcelino Núñez en triunfo del Norwich

El inicio de temporada que ha tenido Marcelino Núñez hace soñar a los hinchas del Norwich. El volante ha sido clave en los primeros partidos de los Canarios y este sábado nuevamente se hizo notar con una asistencia de lujo.

Norwich logró su primer triunfo en la Championship con Marcelino Núñez clave. Foto: Getty Images.

En el choque contra el Portsmouth, el chileno tardó unos pocos minutos en destacar. Fue a los 6′ de juego cuando un tiro libre derivó en un centro perfecto a la cabeza de Harry Darling, que definió para el 0 a 1.

El Norwich se agrandó con el marcador a su favor y se fue con todo encima a buscar aumentar la ventaja. Hubo que esperar hasta los 14′ para que Josh Sargent decretara el 0 a 2 de la tranquilidad.

A pesar de los esfuerzos, el Portsmouth no encontró nunca la forma de poder hacer daño. Recién en los 84′ el dueño de casa encontró el descuento gracias a Adrian Segecic, pero no fue suficiente.

El chileno se mantuvo en la cancha hasta los 50′ de compromiso y se ganó los aplausos de los hinchas con su rendimiento. Quedará esperar ahora para ver si esto lo termina sacando o si el club opta por retenerlo ante las ofertas para soñar con el ascenso.

Marcelino Núñez brilla en el Norwich y le da una alegría al fútbol nacional. El mediocampista fue fundamental para sumar los primeros tres puntos de la campaña y comenzar a escalar en la tabla de posiciones de la Championship.

¿Cuáles son los números de Marcelino Núñez esta temporada?

Con su actuación esta mañana, Marcelino Núñez llegó a un total de 3 partidos oficiales con Noriwch esta temporada 2025/26. En ellos ha marcado 1 gol, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 161 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido del Norwich?

Marcelino Núñez y Norwich ahora ponen la mira en el próximo desafío en la Championship. El próximo sábado 23 de agosto a partir de las 10:00 horas los Canarios visitan al Middlesbrough.