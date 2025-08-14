Un goleador chileno que vive un gran presente es Johannes Núñez, el jugador noruego de raíces chilenas que sigue soñando con llegar a la Roja, podría cambiar prontamente de equipo y recibió una oferta que impactó a actual club, y no de buena manera.

El delantero de 28 años, nacido en Oslo, Noruega, tiene decencia chilena por su madre, y actualmente milita en el KFUM Oslo, de la Eliteserien, primera división del país en donde es una de las figuras consolidadas del equipo.

Ante esto, surgió el interés de uno de sus rivales por fichar al chileno, el Fredrikstad FK que actualmente disputa la clasificación a la Europa League, realizó una oferta que no le gustó nada a los dirigentes del KFUM Oslo.

El chileno que recibió una oferta calificada de “vergonzosa”

Según reporta TV2, medio del país, el Fredrikstad FK realizó una oferta de 6 millones de coronas noruegas, cercano a un monto de medio millón de dólares, por el fichaje del jugador. Situación que no fue del agrado del club actual de Núñez.

En conversación con el medio, el líder de YFUM Oslo, Thor Erik Stenberg, comentó que es un monto demasiado alejado del valor real que tiene el jugador.

“Rechazamos una oferta que consideramos vergonzosa. No nos parece bien el enfoque de Fredrikstad”.

“Simplemente una pérdida de tiempo. Es completamente innecesaria y solo contribuye a generar ruido”, explicó al medio.

La carrera de Johannes Núñez

El jugador nacido en Oslo en 1996, cuenta con una larga carrera en Europa, siendo actualmente el goleador y capitán de su equipo, el KFUM Oslo.

En conversación con AS hace algunas semanas, Núñez habló de su deseo de estar con la Roja. “Todavía no me han contactado, pero sería un sueño hecho realidad”.

En la misma línea, añade que por el momento entre sus metas se encuentra poder participar en alguna de las grandes competiciones europeas (Champions, Europa League o Conference).

Asimismo, se sinceró sobre el fuerte vínculo con Chile. “Mi mamá es chilena, llegó a Noruega a fines de los años ochenta. Tiene sus mejores amigas en Chile y yo he visitado el país varías veces con ella. Mi última vez fue de diciembre de 2017 hasta enero de 2018. Mis abuelos se cambiaron a Europa en 2019″.