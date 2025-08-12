Es tendencia:
Ángelo Sagal se queda en Europa: Histórico club da la sorpresa y oficializa su fichaje

El ex seleccionado nacional quedó como jugador libre recientemente tras finalizar su contrato con Apollo Masol de la Primera División de Chipre.

Por Andrea Petersen

El jugador chileno Ángelo Sagal encontró nuevo club en Europa.
Hace algunas semanas se reveló que el jugador chileno Ángelo Sagal finalizó su vínculo con Apollon Limassol de la Primera División de Chipre, quedando como jugador libre en busca de nuevos desafíos. Ahora, hace apenas unas horas, se confirmó en que país continuará su carrera.

El extremo de 32 años, subcampeón con Chile de la Copa Confederaciones, militaba hace dos años en el fútbol de Chipre, pero tras fallidas negociaciones se concretó su salida este año.

Con paso en clubes como Denizlispor y Gaziantep de Turquía, además de su paso en México donde militó por los clubes Pachuca y Juárez, solo quedaba esperar que club se quedaría con los servicios del atacante chileno lo que se concretó este lunes con la oficialización de parte del histórico club.

El nuevo club de Ángelo Sagal en Europa

Tras dejar Chipre, Sagal continuará en Europa en donde acaba de firmar por el AE Larisa equipo que en la temporada pasada logró el ascenso a la primera división griega. “Le damos la bienvenida a Ángelo a la familia AEL y le deseamos salud y mucho éxito con las cerezas”, escribió el club en sus redes sociales.

¿Fueron llamados a la Roja? Este es el listado de goleadores chilenos en Europa

La carrera de Sagal en Europa

El jugador nacional comenzó su carrera en Ranger de Talca para luego dar el paso a Huachipato en donde llamó la atención de clubes internacionales. Luego de recibir ofertas desde México, Sagal fichó por Pachuca para luego pasar cedido a Juárez de la misma liga.

Ángelo Sagal en el Pachuca

Tras su paso por Turquía durante el 2020-2023, jugando en Denizlispor y Gaziantep FC, el jugador tuvo una temporada por Hungría con el Ferencváros para luego llegar al Apollo Massol.

