Es un secreto a voces y salvo los que escapan de los spoilers, es de conocimiento público quiénes estarán en la final de Ganar o Servir.

Y es que tras terminarse de grabar hace meses y tener un desfase de por lo menos dos meses en las pantallas de Canal 13, ya es sabido que la final la animarán Pangal Andrade y Francisco Rodríguez.

Este último aún ni siquiera se ve su ingreso a la casa en Perú en estos primeros días de septiembre, pero ya se sabe que estará en la final tanto por filtraciones de medios, como tanto Pancho y Pangal hablando sin tapujos que estarán compitiendo.

Pero uno de los temores ha salido de la boca de Pangal. Esto porque el oriundo del Cajón del Maipo tiene una lesión según sus propias palabras:

“En el reality me esforcé mucho, salí muy lesionado, ahora estoy con una pubalgia súper grave, pero eso no quita que voy a estar 100%”, dijo esta semana en su Instagram.

Complementando que “No estoy poniéndome el parche antes de la herida ni nada,estoy contando lo que cuento siempre sobre cómo me siento, cómo estoy”.

¿Pancho Rodríguez no le cree a Pangal?

Hace unos días se publicó una entrevista del ex Calle 7 en LaHora, donde habló sobre la final que tendrá con Pangal en unas semanas:

“Con este tema de la final, sí estoy entrenando porque tengo que competir contra Pangal, y es máquina, de verdad creo que es el competidor más fuerte con el que yo me he enfrentado en algún momento de todos estos años que llevo trabajando en realities de competencia, creo que él es el más fuerte”, dijo en el citado medio.

Pero sobre la lesión, Pancho no es muy crédulo: “Mmm, ese tipo de “lesión”, yo lo vi trepar árboles, jugar con la soga, y cuando tú tienes una lesión grave no puedes hacer eso“.

Se espera que en los próximos días, y tras la salida de Pamela Díaz que se vio este jueves, entre Pancho.

“Él tiene sus lesiones, pero no le impiden a nada. Por lo que te digo si fuese un impedimento no hubiese podido subir árboles, trepar, no hubiese podido hacer las cosas que hizo. Así que en ese sentido yo creo que no hay ningún impedimento para él”, agregó el competidor.

¿Sería una cojera de perro entonces? Recordar que este termino es más del ámbito futbolístico y se hizo popular en Chile con el Superclásico del futbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile.

En varios años, la principal figura alba Esteban Paredes en más de una oportunidad los días previo al partido no entrabana o lo llevaban “entre algodones”. Algo que después ni se notaba al ser figura de los clásicos y marcar varios goles.