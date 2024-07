Pangal Andradese refirió a la esperada final de ¿Ganar o Servir? en donde confirmó que es uno de los finalistas que lucharán por el preciado premio final, revelando quién será su rival. El espacio de competencia de Canal 13 continua al aire, sin embargo, las grabaciones ya terminaron, por lo que ya se han filtrado importantes detalles.

Debido a la diferencia entre el tiempo real y el televisivo, aún hay algunas llegadas que no se han visto en pantalla, como la de Valentina Torres, alias “la guarén”, Nicolás Solabarrieta, Javiera Belén, Francisco Rodríguez, y una de las más anticipadas: El ingreso de Pamela Díaz, la Fiera.

Por este motivo es que sorprendió a las declaraciones del ganador de “Año 0”, ya que su rival en el esperado duelo final es uno de los participantes que aún no se ven en pantalla.

¿Quién es el rival de Pangal en la final de Ganar o Servir?

Durante una entrevista, el deportista fue consultado sobre qué sintió al ver la llegada de Pancho Rodríguez al espacio.

“Campeón de Calle 7, ganó Pelotón, después se fue en ecuador creo que lo ganó, en Paraguay lo ganó, en Perú nueve años invicto en ‘Esto es Guerra’, un programa de puras competencias tipo reality”.

“Es un profesional para las competencias, es muy bueno, yo le tengo mucho respeto y creo que va a ser una final épica”, comentó Andrade.

“Yo siempre he repetido que tengo que recuperarme, yo tengo que estar al 100%. No voy a estar al cien por ciento, porque tengo que operarme, las hernias no se van de un día para otro”.

“Pero la última parte del reality yo competí desde que entre con hernia, me hice dos más por la fuerza que hice, pero uno se acostumbra al dolor y empiezas a convivir con el dolor”, explicó.

Revisa el registro a continuación