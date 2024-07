Faloon Larraguibel ha sido uno de los personajes más controversiales de Ganar o Servir, el reality de Canal 13. Y ahora volvió a hacer polémicas tras lanzar varias acusaciones a su expareja, Karol Lucero.

En el programa, Faloon dijo que Karol en su momento llamaba a su expareja para molestarlo y por la cual lo denunció por VIF, Jean Paul Pineda. Además, acusó que terminaron en ese entonces con Lucero por infidelidades y que al mes empezó a salir con otra mujer:

“Duramos como cinco años juntos, pero terminamos igual por infidelidades. A mí me llegaban muchos mensajes, fotos. Nunca él me dijo que me había engañado, sino que yo dije ‘ya, sabí que no, se acaba’, pero él al mes empezó con otra mujer“.

Acusaciones de las que se hizo cargo Karol Lucero en el programa de Like Media.

¿Qué dijo Karol Lucero sobre Faloon?

“Yo efectivamente lo llamé en una oportunidad porque recibí una interpelación que decía: ‘Oye, por qué estás llamando a Faloon, deja de molestarla’, y yo dije ‘acá hay algo que parece que él no sabe y lo voy a dejar en claro’ y efectivamente lo llamé”, respondió Karol molesto.

Para seguir con que “me había pedido dinero prestado para ayudar a su papá, que estaba en una situación un poco complicada, era una situación familiar. Yo le presté el dinero y terminamos, y después nunca más me llamaron para devolverlo“, explicó.

Fue por esto, explicó Karol, habló con Pineda y llamaba a Larraguibel para que le devolvieran su dinero. Luego siguió con pedir disculpas a la familia de Faloon por hablar de este tema después de 12 años, pero que al ser interpelado por ella debió defenderse.

En cuanto al fin de la relación, Lucero reconoció que le fue infiel durante el pololeo a Faloon y que fue un error, sin antes opinar que “tiene las capacidades cognitivas, profesionales e intelectuales de destacar por otro tipo de cosas, más que con la persona que estuvo hace 12 años en una relación donde fui infiel y lo reconozco, fue un error”.

Para finalizar, el ex Mega habló sobre el término con la modelo, apelando a que mientras él quería viajar y conocer el mundo, ella quería ser madre. Proyectos que no coincidían y que por ello terminaron:

“Cuando ella me plantea que quería ser madre y yo no quería ser papá, nos separamos, nuestra relación no funcionó más. Ella, al año siguiente, ya estaba dando a luz y yo estaba en otra vida, en otra etapa”.

En ese entonces, fue muy noticioso cómo Faloon apareció en varios eventos de Karol tras terminar e incluso molestando a Cata Vallejos, su pareja de ese entonces. Y en la misma época, fue vista con el futbolista Jean Paul Pineda, que con el tiempo formaron una relación que terminó hace poco por violencia intrafamiliar.