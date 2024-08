Rápida polémica es la que se vive esta tarde en la televisión chilena y redes sociales. Esto tras unos dichos de Karol Lucero sobre Felipe Camiroaga.

Y es que el animador, en su podcast Un Día +, se refirió a ciertas actitudes del fallecido rostro de TVN que hoy no serían bien vistas.

Pero las críticas no se dejaron esperar contra Lucero, quien tuvo que salir a aclarar sus dichos en vivo en el programa de Canal 13, Hay que Decirlo!.

¿Qué dijo Karol Lucero?

En contacto telefónico, Karol partió diciendo sobre esta opción de aclarar la polémica que “la verdad no sé si llamarlo derecho a réplica, estoy acostumbrado a este tipo de situaciones donde la prensa pone una declaración y lo transforman en una verdad“.

“Lamentablemente, el día de hoy la generación de cristal lo tendría funadísimo si estuviese vivo (a Felipe), eso fue lo que comenté, pero sin ningún ánimo de crítica”, añadió.

El animador se explayó hablando sobre Camiroaga que “si hay un referente que siempre admiré, es Camiroaga. Cuando dicen que lo critica, como Cooperativa o BioBio, yo no lo estaba criticando. La crítica es social, como hoy día a una persona con el talento que tenía, hoy esta generación no le dejaría pasar ninguna”.

“Era innecesario, ese video ni siquiera lo subimos a las redes oficiales, lo subió otra persona. Por este tipo de cosas no me gusta llamar la atención, dije que eso había que borrarlo porque se iba a tergiversar”, contó Karol sobre la viralización de sus dichos.

La crítica de lo que se quería referir el animador y ahora trabajando más en redes sociales que en televisión, siguió con que “es todo como si el programa fuera basado en la figura a Felipe Camiroaga, para mí es uno de los mejores animadores que tuvo nuestro país. Hoy día lo que él hacía en los años 90 no sería bien visto por la audiencia”.

Para agregar en su defensa que “me parece injusto que se tome solo el titular, que la gente se quede con eso, nunca arremetería contra Felipe Camiroaga. Tengo una opinión como cualquier persona”.

Finalmente, Karol hizo su mea culpa y autocrítica sobre la forma en que se refirió a Felipe: “Me hago cargo de lo que digo, pero no de lo que entienda el resto. Es súper difícil buscar el equilibrio. Y ahora, como no se pudo entender, tuve que salir a aclararlo (…) No eran las palabras apropiadas, no debí hacerlo de esa manera“.

Acostumbrado a las funas

Sobre esta nueva “funa” a su persona, Karol se mostró más reacio y acostumbrado a que la gente lo critique en redes sociales:

“Estoy acostumbrado, he vivido muchas funas desde el 2019 y esas cosas van pasando. Debe haber personas que piensen lo mismo y es una opinión. Uno ve las redes sociales solo violencia, si yo digo una frase como esa que puede ser un desacierto, inmediatamente hay amenazas o malos tratos“.

Lucero también habló sobre su relación con Felipe Camiroaga y una conversación que tuvieron en 2011. Justo después de las pifias que recibió el rostro de TVN en una premiación del Copihue de Oro:

“Una vez tuve la posibilidad de hablar con Camiroaga, me encontré con él en el pasillo y me dijo una frase. Él había vivido las pifias del Copihue de Oro y me dijo ‘nunca subestimes a la audiencia, hay que tenerle mucho respeto porque no sabes cuando te pueden subir o bajar’“.