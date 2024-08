El panelista no se presentó en el canal para el nuevo capítulo.

La falta de Arturo Longton en el panel de Hay que Decirlo! durante el día martes. Y es que durante el programa de ayer el ex chico reality se presentó al estudio, pero de un momento a otro desapareció y no se le vio más en lo que seguía de programa.

Según el medio de farándula Infama, Longton de un momento a otro se levantó y se fue del programa sin darle explicaciones a nadie, algo que llamó la atención de los televidentes.

¿Qué pasó con Arturo Longton?

La sorpresa de la ausencia de Arturo Longton no quedó solo en el programa de ayer y es que durante la emisión del programa de este miércoles 14 de agosto se notó la ausencia de “La Leyenda” en el panel.

Sin ninguno de los panelistas diciendo nada, la ausencia de Longton no fue mencionada al inicio del programa y hasta el momento no se sabe qué sucederá con la participación del ex chico reality en el programa.

Y es que Arturo no ha publicado nada sobre su ausencia en el programa, aunque sí ha subido unas historias con canciones tristes y un solo mensaje.

“Cada uno puede interpretar la felicidad de varias maneras, yo antes siempre lo vinculaba a lo material o a la adrenalina. Hoy solo quiero paz mental y equilibrio en todo aspecto, y es muy difícil. Ojo que es subjetivo“, escribió en sus historias.

No se sabe si la ausencia de Longton será permanente o solo será una ausencia temporal. Lo que sí, Canal 13 no se ha mencionado al respecto sobre este hecho.

Hay que recordar que no es la primera vez que Arturo deja sus labores de panelista y es que anteriormente en la primera temporada de Gran Hermano Chile renunció para sumarse al nuevo reality de Canal 13.

