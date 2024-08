Los ánimos están caldeados en Gran Hermano Chile tras el ingreso de Angélica Sepúlveda el pasado domingo. Y es que desde entonces, la Fiericilla de Yungay las ha emprendido contra la Chama.

Varias discusiones, sobre todo en los programas en vivo, protagonizadas por Angélica y la venezolana, que es una de las más populares del encierro.

Ya se habían enfrentado el domingo sacándose los trapitos al sol por cuando coincidieron en Tierra Brava. Y de hecho, ese ha sido el principal tema entre ambas, hablar de otro reality en GH.

Pero este martes todo escaló cuando en el inicio de la conversación con Diana, Angélica venía con todo preparado para nuevamente discutir con la Chama.

En esta oportunidad, Sepúlveda empezó otra vez a hablar detalles de cosas que vio fuera del encierro, temas que están prohibidos, pero que aún no le cae una sanción.

Ahora, habló sobre unas conversaciones que tuvo Chama con sus amigas en las que habló de Carlyn, la otra participante venezolana:

“Tratar a una mujer de perrita, está absolutamente grabado, yo puedo decir tantas cosas… Le dijiste que era una perrita por darle besos a un chico“, fue lo que le dijo Angélica a Chama.

Efectivamente, esta había tenido unos cruces con Carlyn y le criticó lo liberal que era. Aquí empezaron a discutir fuerte y Diana tuvo que pararlas en seco: “Me encantaría que ustedes como dos mujeres adultas se pongan de acuerdo y hable una y otra después”.

“Yo puedo hablar con mis compañeros y decir lo que pienso, que yo me meta en su vida es otra cosa. Así como yo pienso eso, le he llegado a decir a Carlyn lo que pienso de ella“, respondió Chama.

Luego de explicar que efectivamente ha hablado con Carlyn de por qué no le cae bien y criticando algunas decisiones suyas, las volvió a emprender con Angélica tras acusarla en vivo.

Aquí habló de una situación que también Sepúlveda la acusó, de dar besos en el reality pasado (Tierra Brava), siendo que serían actitudes que hoy critica.

Pero Chama explicó que eso fue dentro de una actividad en que sus compañeros en el encierro de Canal 13 para molestarla la eligieron para darle un piquito:

“Incluyendo a Angélica, que creo que desde ahí, como que es un poco fan mía, la tiene ensañada conmigo. No sé por qué ella como mujer me quiso besar a mí“, le dijo la venezolana.

“Ella desde que llegó se ha ensañado contra mí, yo me muevo y piensa que hago algo contra ella. Tú estás desde que llegaste razones. Te debería dar vergüenza con llegar con los humos tan elevados diciendo que quieres competir con hombres, si fuiste un chiste en la competencia. Tu forma de atacar es ambigua, pasaste de moda”, le dijo con todo la Chama aludiendo también la competencia de hoy, en que le ganó a la ex 1810.

De ahí, Angélica le respondió diciéndole que “lo más importante es lo que yo vi estando afuera, cuando criticaba de la doble moral, escuchar detrás de las puertas…” lo que fue interrumpido por Diana porque no puede hablar de lo que vio afuera.

“Mucha gente estará subiendo los videos donde ella aparece como hipócrita, como doble moral y la crítica excesiva que hace contra las mujeres…”, aseguró Angélica.

Pero ahí la discusión subió de tono, con más que acusaciones, palabras bastante ordinarias de Angélica a Chama, sacándole una relación que tuvo en Tierra Brava (con Luis Mateucci):

“Tiene una memoria muy frágil, cuando tú tienes un pasado o has cometido acciones parecidas (por lo de Carlyn). Cuando ella se limpia tanto la boca de que estaba enamorada, uno cuando está en un reality puede tener una pareja, pero que no se olvide que yo dormía frente a ella en una cama, que se recuerde cuando Pamela Díaz tuvo que taparla para que no siguiera mostrando la raja frente a todo Chile“.

Ahí, fue interrumpida por Diana de inmediato por el lenguaje. Para luego ser interpelada por Chama por última vez, ya que luego la pelea se enfocó en las diferencias entre Carlyn y ella.

“Ella está inventando varias cosas, no tiene recursos para atacarme. Le estoy respondiendo ahorita porque dice cosas que no son. Ella le ha pegado a mujeres, las ha atacado, las insulta e inventa cosas. Si ella quiere venir a hablar de mujeres y de valores, primero mírate en un espejo y obsérvate tus acciones”, le terminó diciendo Chama.

Pelea bastante ordinaria que se dio con acusaciones íntimas y que lo peor es que fue en vivo, algo recurrente. Esto porque Angélica no ha discutido con la Chama durante el día y ha esperado al programa con Diana. Algo que seguramente tendrá otro capítulo este miércoles en noche de nominación.