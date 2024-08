Diego Bazaes se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano 2. El polémico participante vivió una difícil placa al estar acompañado de Chama, Manuel y Michelle.

El mismo día domingo dejó la casa y tras unos minutos de su salida ingresó a la casa Angélica Sepúlveda, quien llegó con todo a molestar a sus compañeros.

Debido a su eliminación es que RedCarpet pudo entrevistar al joven de 29 años, el que contó cómo fue su paso por la casa y también su relación con sus compañeros.

Una desconocida imagen

Diego sorprendió al mencionar la buena relación que tuvo dentro del encierro con Sebastián Ramírez, participante que solo alcanzó a estar unas dos semanas en el reality para luego renunciar.

“A mí el Seba me caía bacan, yo creo que también tenía un sesgo supergrande con él. Vi la temporada pasada de Gran Hermano, gracias a mi ex, que lo veía junto conmigo en la casa y decía ojalá si algún día llegó a estar en una situación que nadie me acerque a una persona así, como el Seba“, comentó.

Su imagen cambió con el tiempo y es que mencionó que llegó a tener una gran conversación con el participante, algo que definitivamente lo marcó mucho dentro del encierro.

“Llegamos a unas conversaciones muy profundas. Fue la primera vez que yo estuve al borde de las lágrimas en la casa, fue conversando con el Seba (…) Note una parte muy humana, muy bacan de él, que la gente no veía y de hecho todo el rato lo tildaban de cosas malas (…) la gente no le da la oportunidad de cambiar adentro“, agregó.

Diego recordó uno de los momentos que vivió con Seba en una actividad en donde le entregaron carteles malos al chico reality y a él le entregó un cartel de amigable, algo que le hizo cambiar su perspectiva de él.

Con esto destacó que cuando renunció y toda la casa quedó en shock, él fue una de las pocas personas que le entregó buenas palabras.

“Lo que vi ahí fue una persona encantadora y tenía su jueguito también, se notaba que de repente estaba metiendo cizaña por ahí y por allá, yo también me reía y lo miraba, pero es su juego no más po“, finalizó.

Revisa los dichos de Diego sobre Sebastián