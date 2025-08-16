Deportes Iquique vive un difícil presente en su lucha por escapar de la zona de descenso. En su más reciente cruce ante Unión Española logró un empate 2-2, pero tras el encuentro, el DT de los dragones celestes, Fernando Díaz, expresó su molestia por las decisiones arbitrales.
Díaz fue enfático en señalar que hay una situación que lo tiene molesto y que según relata tiene larga data. “Desde el partido con U. de Chile donde se nos anuló un gol legítimo y se nos cobró un penal que no fue. El siguiente contra Coquimbo Unido, castigan al entrenador por ir a un punto de prensa bien hecho. Hay otros que han hecho un montón de cosas, pero me sancionaron a mí”, comenzó señalando.
Agregando que es una situación que continuó. “Siguiente partido contra U. Católica, dos penales clarísimos que no se nos cobraron, una expulsión a (Clemente) Montes y los reclamos de Gary (Medel). Todas las revisiones que han hecho de hace 10 partidos, no estoy diciendo que sean correctas o incorrectas, estoy diciendo que todas van para el rival”.
La molestia de Nano Díaz por el arbitraje contra Deportes Iquique
El DT continuó haciendo sus descargos, señalando que es una situación que los tiene molestos. “Quería hacerle un hincapié porque ‘guagua que no llora no mama’ y nadie ha dicho nada y yo quiero decirlo porque estamos preocupados y los jugadores están tensos porque sienten que cada cosa que se cobra va en contra de nosotros”.
Iquique sacó un empate por 2 tantos contra Unión Española
Asimismo, puntualiza que él hizo un reclamo que fue ignorado. “Cuando entraron los barristas a la cancha, se hizo una apelación y dieron un partido más. Reclamé yo, ni me pescaron. Después de 30 años de carrera que nunca he tenido problemas para las conferencias”.
“Hay otras ocasiones que técnicos han hecho reclamos públicos contra el arbitraje, hasta con calificativos y no han sido castigados, pero yo sí. Eso habla. No sé si es centralismo o algo”, puntualizó.