Deportes Iquique sufrió un nuevo tropezó en la Liga de Primera. El elenco dirigido por Fernando Díaz cayó por 2-0 ante Palestino y ahora terminará la fecha 19 como colista absoluto con 10 unidades.

El panorama asoma catastrófico si Unión Española, Limache o La Serena suman puntos, ya que podrían escaparse y poner aún más cuesta arriba la operación salvación.

Sin embargo, Fernando Díaz no pierde la fe y rescató que el equipo en La Cisterna nunca dejó de luchar por el triunfo. “Los jugadores hicieron un esfuerzo importante. Tuvimos ocasiones, pero perdimos ante un rival que juega muy bien”, lamentó el DT en conferencia de prensa.

“El equipo no cambio. nos enfrenamos a un rival de buen pie. jugamos mucho al pelotazo y caemos en la tentación de jugar así con Pino. El equipo lucho, y manejo la pelota. Palestino nos superó en jugadas especificas”, complementó.

Los seis partidos claves para la salvación de Iquique

Pese a estar con 10 unidades en 19 partidos disputados, y una diferencia de gol de -21, Fernando Díaz no pierde la fe en la hazaña con Deportes Iquique.

Por lo mismo, recalcó que será fundamental hacerse valer la localía en el Tierra de Campeones. Lo que implica duelos más que claves ante O’Higgins, Cobresal y la U.

“Las primeras cuatro fechas sabíamos que eran más complicadas. Ahora vienen rivales que son finales. Nuestra fe está intacta. Venimos en alza. Estoy seguro que nos vamos a salvar en la parte final del campeonato. Todavía tenemos muchos partidos de local”, apuntó Díaz. Es que en total quedan once fechas, pero seis son de dueño de casa.

Las finales que le quedan a Iquique para salvarse de la B.

Lo que ilusiona y hasta lo hizo comparar con la temporada donde salvó al actual puntero de la Liga de Primera. “Hay una similitud con la campaña que tuve con Coquimbo. Hay compromiso de los jugadores para salir adelante”, sentenció.