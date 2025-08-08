Dicen que la esperanza es lo único que se pierde. Sin embargo, a la luz de los últimos resultados, lo que realmente necesita Deportes Iquique es un milagro para mantenerse una temporada más en Liga de Primera. Para peor, los números comienzan a acortarse.

Es que luego de la derrota por 0-2 ante Palestino en el comienzo de la fecha 19, y con 11 encuentros por disputarse del calendario, es decir, 33 puntos en disputa, el equipo que dirige Fernando Díaz se mantiene en el último puesto de la Tabla de Posiciones con 10 unidades.

Lo concreto es que a partir de la próxima fecha, para Iquique ganar se vuelve una obligación, más aún si se toma en cuenta lo apretada que está la parte baja de la clasificación. Por ello, en RedGol sacamos la calculadora para saber cuántos puntos necesitan para salvarse del descenso.

¿Cuántos puntos necesita Iquique para salvarse del descenso?

Vamos con los cálculos. Si los nortinos llegaran a encadenar una histórica racha de 11 victorias consecutivas, podrían alcanzar los 43 puntos, suficientes para respirar tranquilos, pero es muy difícil que aquello ocurra, por lo que vamos a algo más aterrizado.

Si tomamos en cuenta las últimas cuatro temporadas en Liga de Primera, con torneo largo y sin tablas acumuladas, el equipo con más puntos que cayó a la B fue Melipilla en 2021 con 32 unidades. A los “Potros” les sigue Cobreloa que en 2024 llegó a 31. Mientras que quien lo hizo con menos fue La Serena que en 2022 logró 27.

En esa línea, fue el periodista Marcelo Muñoz que en TNT Sports reveló que, de acuerdo a los datos estadísticos históricos del fútbol chileno, el llamado “número mágico” para que Iquique zafe del descenso es llegar a los 29 puntos, es decir, que sume seis triunfos y un empate en sus próximos 11 encuentros.

Los partidos que le restan a los Dragones Celestes

FECHA PARTIDO ESTADIO DÍA HORA 20 Unión Española vs. Deportes Iquique Santa Laura 15 de agosto 15:00 21 Deportes Iquique vs. Ñublense Tierra de Campeones 24 de agosto 17:30 22 Deportes Iquique vs. Deportes Limache Tierra de Campeones 30 de agosto 20:00 23 Colo Colo vs. Deportes Iquique Monumental 14 de septiembre A confirmar 24 Deportes Iquique vs. O’Higgins Tierra de Campeones 19 de octubre A confirmar 25 Huachipato vs. Deportes Iquique Huachipato 26 de octubre A confirmar 26 Deportes Iquique vs. Deportes La Serena Tierra de Campeones 2 de noviembre A confirmar 27 Unión La Calera vs. Deportes Iquique Nicolás Chahuán Nazar 9 de noviembre A confirmar 28 Deportes Iquique vs. Cobresal Tierra de Campeones 23 de noviembre A confirmar 29 Everton vs. Deportes Iquique Sausalito 30 de noviembre A confirmar 30 Deportes Iquique vs. Universidad de Chile Tierra de Campeones 7 de diciembre A confirmar

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en Liga de Primera?

