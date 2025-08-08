Es tendencia:
Iquique al borde de caer a Primera B: ¿Cuántos puntos necesita para salvarse del descenso?

Luego de su caída ante Palestino, los Dragones Celestes están obligados a sumar en las próximas 11 fechas, de lo contrario, bajarán tras dos años.

Por Alfonso Zúñiga

Iquique en riesgo inminente de caer a Primera B.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTIquique en riesgo inminente de caer a Primera B.

Dicen que la esperanza es lo único que se pierde. Sin embargo, a la luz de los últimos resultados, lo que realmente necesita Deportes Iquique es un milagro para mantenerse una temporada más en Liga de Primera. Para peor, los números comienzan a acortarse.

Es que luego de la derrota por 0-2 ante Palestino en el comienzo de la fecha 19, y con 11 encuentros por disputarse del calendario, es decir, 33 puntos en disputa, el equipo que dirige Fernando Díaz se mantiene en el último puesto de la Tabla de Posiciones con 10 unidades.

Lo concreto es que a partir de la próxima fecha, para Iquique ganar se vuelve una obligación, más aún si se toma en cuenta lo apretada que está la parte baja de la clasificación. Por ello, en RedGol sacamos la calculadora para saber cuántos puntos necesitan para salvarse del descenso.

¿Cuántos puntos necesita Iquique para salvarse del descenso?

Vamos con los cálculos. Si los nortinos llegaran a encadenar una histórica racha de 11 victorias consecutivas, podrían alcanzar los 43 puntos, suficientes para respirar tranquilos, pero es muy difícil que aquello ocurra, por lo que vamos a algo más aterrizado.

Si tomamos en cuenta las últimas cuatro temporadas en Liga de Primera, con torneo largo y sin tablas acumuladas, el equipo con más puntos que cayó a la B fue Melipilla en 2021 con 32 unidades. A los “Potros” les sigue Cobreloa que en 2024 llegó a 31. Mientras que quien lo hizo con menos fue La Serena que en 2022 logró 27.

En esa línea, fue el periodista Marcelo Muñoz que en TNT Sports reveló que, de acuerdo a los datos estadísticos históricos del fútbol chileno, el llamado “número mágico” para que Iquique zafe del descenso es llegar a los 29 puntos, es decir, que sume seis triunfos y un empate en sus próximos 11 encuentros.

Los partidos que le restan a los Dragones Celestes

FECHAPARTIDOESTADIODÍAHORA
20Unión Española vs. Deportes IquiqueSanta Laura15 de agosto15:00
21Deportes Iquique vs. ÑublenseTierra de Campeones24 de agosto17:30
22Deportes Iquique vs. Deportes LimacheTierra de Campeones30 de agosto20:00
23Colo Colo vs. Deportes IquiqueMonumental14 de septiembreA confirmar
24Deportes Iquique vs. O’HigginsTierra de Campeones19 de octubreA confirmar
25Huachipato vs. Deportes IquiqueHuachipato26 de octubreA confirmar
26Deportes Iquique vs. Deportes La SerenaTierra de Campeones2 de noviembreA confirmar
27Unión La Calera vs. Deportes IquiqueNicolás Chahuán Nazar9 de noviembreA confirmar
28Deportes Iquique vs. CobresalTierra de Campeones23 de noviembreA confirmar
29Everton vs. Deportes IquiqueSausalito30 de noviembreA confirmar
30Deportes Iquique vs. Universidad de ChileTierra de Campeones7 de diciembreA confirmar

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en Liga de Primera?

