Este domingo se verá el esperado ingreso de Angélica Sepúlvedaa la segunda temporada de Gran Hermano, el cual se gestó de forma muy rápida y a través de sus redes sociales, la denominada ‘fierecilla de Yungay’ entregó detalles de cómo ocurrió.

La ganadora de “Granjeras” comentó a sus seguidores que ella y el programa se encontraban en conversaciones hace un buen tiempo y la idea era que su ingreso debió producirse a mitad de la transmisión del reality.

Sin embargo, la renuncia de Sebastián adelantó las cosas. “La decisión la tuve que tomar literalmente de un día para otro”, explicó.

La llegada de Angélica a Gran Hermano

Como su ingreso se produjo de forma tan repentina, la ex Mundos Opuestos tuvo que dejar muchas cosas listas antes de partir a Argentina.

“Les encargo el estrés, no dormí durante 26 horas, tenía miles de cosas que dejar organizadas, recibí el contrato, lo leí, sentí que había puntos que modificar, junté a mi familia y en conjunto tomamos la decisión”, señaló según recopila La Cuarta

“No alcancé el bus, por ende me trajo hasta Santiago mi papá junto a mi hermana. El acuerdo con producción era el siguiente, llegas a Santiago con tus maletas, a las 15 horas te reúnes con el abogado para revisar el contrato y si llegamos a acuerdo, la madrugada siguiente te vas”.

Asimismo, Angélica comentó que fue una reunión muy complicada, ya que no lograban un punto medio.

“Vi la hora, era muy tarde, entregué el contrato y dije que agradecía la invitación, pero no firmaba y que para otra temporada me tuvieran en carpeta. Hicieron una llamada a no sé donde, cuelgan y me dicen, firma el contrato, porque dieron el visto bueno”.

En ese momento, Angélica revela que le dicen que tienen que filmar los spots inmediatamente. “Yo andaba de lo más común vestida y me dicen ‘debemos grabar toda la publicidad y presentación ahora’, agregando que le sorprendió “y yo, ‘pero cómo, deja que me vaya a cambiar’.

“Me dijeron que no y me tiraron a los leones tal cual andaba. Ni una peineta me pasaron, no había espejo, nada, respiré profundo. Así que grabamos todo con la peor pinta“, explicó.

“Ahora estoy en un hotel, he dormido y dormido, mañana vienen los exámenes físicos y a vivir y disfrutar esta nueva y tremenda oportunidad y experiencia que recibo con mucha gratitud”, añadió.