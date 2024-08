Pamela Díaz respondió a los comentarios que hizo Luis Mateucci sobre una supuesta conversación que involucra a Pangal Andrade y que habrían tenido previo a su ingreso a ¿Ganar o Servir?.

Este domingo se verá la llegada de “la Fiera” a la competencia en donde se reencontrará con conocidas figuras, entre ellos su excompañero de Tierra Brava, Luis Mateucci, con quien tiene una tensa relación.

De hecho, en el avance del nuevo capítulo, Pamela arremete contra él señalando: “Luis no me interesa, es un chanta, mentiroso. Siempre ha sido un pelador y las veces que le di la opción de decírmelo en la cara es un cagó… De hecho se lo puedo decir en su cara que es un mentiroso”.

Pamela desmiente a Mateucci

En un nuevo capítulo de ¡Hay que decirlo!, Pamela desmintió al trasandino, quien durante una conversación con Oriana señaló: “Sabes, que, antes de entrar que hicimos un asado, la Pamela decía que el Pangal le tiraba onda. Me quiso mostrar un mensaje. Yo le dije ‘no, para que'”.

A lo que la Fiera le reveló al resto del panel lo sucedido señalando: “Mateucci, ahora hace poco me enteré, que salió en el reality que él dijo que yo había tenido algo con Pangal, que me había enviado unos mensajes como para salir, como que había un coqueteo. Y este se lo fue a decir a una compañera diciendo como que yo tuve algo”.

“Fue tan descarado (Luis), que yo ‘le pase mi celular, que yo se lo habría mostrado para que viera que tenía la razón’“, comentó la Pamela. “Yo cuando entro al reality, yo nunca supe que él me peló y que dijo eso de mí, y yo me llevo muy bien con la Meli (Noto), que es la novia de Pangal”.

“Entonces, mi relación con Pangal es muy buena onda dentro del reality, y me entero de esto, porque Pangal me dice ‘estoy medio angustiado y quiero hacerte una consulta (…) y lo único que te quiero pedir es que por favor no quiero que hagas ningún atado”, explicó.

Por su parte, Hugo Valencia reveló en Zona de Estrellas que le consultó a Andrade sobre los dichos de Mateucci, en donde señaló que “Pangal dice que Luis es una rata, es un mentiroso patológico y me desmiente absolutamente esta información”.

“Me dice que está enamorado de su pareja, que con Pamela son amigos y que nunca creyó esta historia lo del asado”, comentó, según recopila Tiempox.