No queda nada para que se vea en pantalla el esperado ingreso de Pamela Díaz a “¿Ganar o Servir?” en donde se reencontrará con algunos ex compañeros de Tierra Brava, pero además verá frente a frente con Facundo González, con quien tuvo un romance afuera.

Su llegada ha sido altamente anticipada por los televidentes y la producción, en donde este domingo se verá el arribo de la fiera en helicóptero, cuya llegada no será bien recibida por todos.

La Fiera llega arremetiendo contra Luis Mateucci, pero además, hace algunas semanas se filtró que tendrá un fuerte enfrentamiento con Oriana Marzoli.

La Fiera repasa a Oriana y su actitud en Ganar o Servir

En su nuevo programa de conversación y entretenimiento, “Hay que decirlo”, Pamela se refirió a su compañera de encierro, en donde señaló: “Tiene un tono de voz que no te suelta. ¿Has cachado? como los perros chihuahuas. Entonces tú esperas su silencio y sigue, sigue. Y lo otro, es que es súper ofensiva”.

Al ser consultada por el panel sobre a qué se refería, la fiera señaló sobre la española que “todavía se queda en el pasado con algunas situaciones físicas, cosas así, que obviamente la producción tiene que pararla“.

“Después hay cosas que ella te saca de quicio te puede decir ‘tonta, ‘tonta, tonta’, ‘tonta’ y puede estar 10 minutos así diciéndote “tonta, tonta”, tu vas para allá y te sigue”.

Revisa el registro a continuación

La pelea entre Pamela y Oriana

Acerca del fuerte enfrentamiento entre ambas, la Fiera adelantó algunos detalles hace algunas semanas en su programa “Sin Editar” en donde en conversación con Arturo Longton señaló que la española estaba “fome ahora” y que “me la comí con papas fritas”.

Lanzando un fuerte mensaje a su casa televisiva. “Les quiero decir que si editan mal eso, en la forma en que yo lo viví, yo me retiró del canal en vivo. Porque si lo editan mal, yo me voy a ir y Vero vamos a tener que juntar la plata para la multa y la juntamos, me da lo mismo”, explicó.