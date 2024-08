La noche del jueves ¿Ganar o Servir? vivió una nueva competencia por equipos para definir quiénes serán los nuevos Señores de la casa. Una reñida prueba tuvo a los equipos a la par durante bastante tiempo.

Finalmente, Los Soberanos se llevaron el triunfo, lo que provocó la molestia de varios de los participantes de Resistencia, lo que terminó en una gran sola pelea entre todos.

Todo fue culpa de Mateucci

La nueva competencia de equipos fue muy peleada. Y es que los participantes constantemente se iban persiguiendo para así marcar una ventaja para ganar la competencia.

Un error del equipo Resistencia provocó que perdieran luego de que a Luis Mateucci se le cayera uno de los sacos. Pero eso no fue todo y es que además se cayó adentro del agua en la piscina.

Esto finalmente provocó que perdieran tiempo y así finalmente perdieran la competencia completa. Es por esta razón que al final cuando Soberanos ganó es que se pusieron a reclamar que el equipo había hecho trampa.

Y es que al momento en que Gala, de las últimas, fue ayudada por Oriana al poner su saco en la última viga. Algo por lo que reclamó bastante Faloon, que fue la que terminó más enojada tras la derrota.

“No es justo porque le arregló su puto saco“, mencionó Faloon visiblemente enojada.

La ex Yingo se peleó con Blue Mary debido a la derrota y le grito que no debería opinar debido a que no participó en la competencia. Fue la misma Blue que le respondió que no fue su decisión quedar fuera y que vio todo por tanto igual podía opinar.

“Ya Blue, pero no hables tú, por favor, que por más que estabas ahí afuera y viste todo, no puedes hablar. No puedes hablar“, mencionó.

“Puedo hablar lo que quiera (…) Te pasaí pa pica. Y qué importa hueona si ¿vo creí que me quede afuera porque quería?“, le respondió Blue visiblemente molesta luego de todo lo dicho por Faloon.

Finalmente, Botota se enojó con Faloon y le mencionó que debía reclamarle a Luis, que como su capitán falló en la prueba durante los momentos más importantes. Algo que la mujer respondió que posteriormente lo iba a hacer.

Tras todos estos momentos tensos, finalmente Soberanos solo disfruto de su victoria y vuelven a estar cómodos

