Una divertida actividad se realizó en el más reciente capítulo de ¿Ganar o Servir? en donde los integrantes de Resistencia y Soberanos recibieron distintos mensajes y regalos de sus ex compañeros de encierro, uno de ellos fue enviado por Miguel Ángel González, también conocido como el “poeta“.

En el espacio, la animadora Karla Constant llevó distintos VHS con registros de los ex participantes haciendo preguntas a los competidores acompañados de inesperados obsequios.

En ese contexto, Camila Recabarren envió un mensaje a Oriana, Mariela Sotomayor también le hizo una pregunta a la española; Cindy a Gala, y Claudio Valdivia a Austin. Luego llegó el turno del Poeta.

Poeta habla de la verdad del regalo a Faloon

En el registro, el relator señala: “Me di cuenta de que quedé con algunos pendientes, uno de esos pendientes es una conversación con una persona que me pareció muy interesante, que le dejé un chocolate que íbamos a comer cuando volviera de la arena de duelo. Lamentablemente, no volví porque me fui eliminado”.

“Así que mi pregunta va para ti Faloon, ¿quieres juntarte conmigo? para que tengamos esa conversación pendiente una vez que salgas del encierro”, culminó señalando.

En ese momento, la ex Yingo quedó impactada frente a la pregunta y se puso a reír. “Qué vergüenza (…) todos me quieren meter un hombre, yo no entiendo por qué (…) el poeta se dio una vuelta ahi en el pasto con muchas mujeres, conmigo no tuvo esa conversación, entonces quedó pendiente”, explicó.

Por su parte, Fran Maira añadió: “Yo siento que ella no quiere no tiene por qué aceptarla”.

Tras esto, Karla mostró el regalo que habría enviado el Poeta, revelando un oso de peluche, el cual aceptó.

Por su parte, el Poeta se refirió a la situación en sus redes sociales negando que él haya enviado el regalo. “No tengo idea de donde salió el peluche mostrado anoche”.