Una divertida dinámica se realizó en ¿Ganar o Servir? en donde los participantes recibieron mensajes e inesperados regalos de sus ex compañeros de encierro. Uno de ellos impactó aFaloon Larraguibel, luego de que José Ángel González, también conocido como “el Poeta”, le hizo particular invitación.

Todo comenzó cuando Karla Constant llegó a la casona con una canasta con regalos y además, otro detalles para alguno de los competidores, momento en el cual muestra un registro del relator deportivo quien señaló que tras su salida quedó un asunto inconcluso con la ex Yingo.

El mensaje del Poeta a Faloon

“Me di cuenta que quedé con algunos pendientes, uno de esos pendientes es una conversación con una persona que me pareció muy interesante, que le dejé un chocolate que íbamos a comer cuando volviera de la arena de duelo”, comenzó relatando, señalando que no se pudo concretar debido a su eliminación.

“Así que mi pregunta va para ti Faloon, ¿quieres juntarte conmigo? para que tengamos esa conversación pendiente una vez que salgas del encierro”, a lo que la comunicadora, muy sorprendida, comenzó a reírse, mientras sus compañeros animaban la situación.

“Que vergüenza”, comenzó señalando entre risas Faloon. “¿Por qué te pusiste roja?”, consultó Constant, a lo que la periodista respondió: “Todos me quieren meter un hombre, yo no entiendo por qué”.

Por su parte, Fran Maira añadió: “Yo siento que ella no quiere no tiene por qué aceptarla”. En ese momento Carla revela que el poeta envió un regalo a Faloon.

El mensaje de Camila a Oriana

Otro inesperado mensaje fue el de Camila Recabarren hacía la española, en donde le preguntó: “Les tengo una pregunta, pero en especial a la más loca del grupo, Oriana: ¿Te sientes orgullosa de la mujer que eres a tus 32 años y cuál es el aporte que tú crees que le estás dando a los jóvenes?”.

Esta situación indignó a Marzoli quien le respondió con todo. “Es muy triste que tu propio equipo, sabiendo que eres la mejor competidora, te saquen de una patada porque no te soportan. Pregúntate si tú misma lo estás haciendo bien”, explicó.

“Me pone mal que sea tan freaky de pensar en mí en lugar de saludar a sus amigas del alma. Como que se quedó ancladita con un pie adentro del reality”.

En ese momento, Karla le entregó el regalo de Camila a Marzoli, que consistía en piedras turmalinas, lo que ella se negó a recibir. “Me contaron que hizo una cosa aquí para que se fuera alguien. No quiero nada de esta piba”.