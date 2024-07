Faloon Larraguibel estuvo presente en un nuevo capítulo del programa de conversación de Pamela Díaz “Sin Editar“, en donde entregó detalles de su paso por el reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir? y repasó la actitud de Oriana Marzoli, con quien compartió diferentes desencuentros al interior del encierro, revelando que tuvo una mala actitud con gente de producción.

En el espacio que conduce “La Fiera”, cuyo ingreso al programa aún está por verse en pantalla, la periodista señaló que estaría dispuesta a ingresar nuevamente a un reality, pero que todavía se está acostumbrando a la vida post encierro. Asimismo, al ser consultada por sus compañeros, Faloon arremetió con todo contra la española.

Faloon revela detalles de la convivencia con Oriana

Cuando fue consultada sobre lo mejor y lo peor del reality, la ex Yingo señaló: “Lo malo, toparme con Oriana. Ahora, al último ya no la soportaba. Mal educada”.

“Trataba mal a la gente, además de los compañeros, producción, sonidista, vestuario, que los tenía ya hasta acá. Los trataba mal, yo vi situaciones que en verdad yo dije ‘no, veo otra más y de verdad le voy a sacar la cresta a esta mina'”. Muy mal educada con la gente”.

Señalando que cuando las personas de producción le pedía algo, como que no le saque las pilas a los micrófonos, la española le contestaba de mala manera. “‘Es que no me tienes que estar diciendo las cosas, déjame, yo hago lo que quiero’. Apenas pescaba. Las de vestuario ya no daban más, ‘que no quiero este vestido’, ‘que no quiero esto'”, explicó Faloon.

“Es especial la niña”, comentó la Fiera. “Y a nosotras nos pasaban hue… de vestidos, a nosotras unas cortinas. Pero si es verdad, al principio todos se dieron cuenta de que los vestidos míos, de Blue y de Camila eran horribles”.

“Y ya ahora último nos empezaron a arreglar, nos empezaron a pasar vestidos más bonitos, porque ya no quedaba nadie”, señaló entre risas.

Revisa el momento a continuación