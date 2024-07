La amistad de Faloon y Camila se quebró en ¿Ganar o Servir? luego de una gran pelea tras un círculo de fuego. Las dos amigas que eran parte del grupo de “Las chicas superpoderosas” se separaron y las cosas ya dejaron de ser las mismas.

Tras ese momento, Camila se encuentra más cercana a Blue Mary y Faloon se lleva mejor con Botota, siguiendo su amistad con Blue. Y es que la ex Yingo ya no quiere saber nada de la ex Miss Chile.

Con todo contra Camila

En una conversación con Blue, Faloon destacó que durante el cara a cara le iba a dar su voto a Camila Recabarren, esto porque no tenía por quién más votar. Además de esto, mencionó que sabía que la modelo se iba a enojar con ella o qué mínimo le iba a decir algo.

Eso no es todo y es que mencionó que sentía que desde antes del regreso de Blue a la casa, Camila andaba sola y que ahora, con la presencia de la locutora en la casa, siente que se está tratando de acercar a los demás participantes para que así no la voten.

Posteriormente, en el adelanto del capítulo que se transmitirá la noche de este martes, se nos mostró una conversación que tendrá con Botota. En ella, la transformista le pregunta si es que ha vuelto a hablar con la modelo y Faloon responde que no, destacando nuevamente la observación que le hizo a Blue, de que andaba buscando acercarse a los demás.

“No po. Si no soy cínica. Si me molesta algo, no puedo po. Así que ni ahí (…) Después de los atados siento que ha tratado de estar más simpática con todos. No po. Y como que tiene una doble cara po. Odio a todo el mundo y al otro día los amo“, mencionó a Botota, quien secundó cada uno de sus comentarios.

Y es que la misma Botota mencionó que la estrategia de Camila de amistarse con todos no le va a funcionar debido a que “ya es muy tarde“.

