Universidad de Chile sufrió una dolorosa caída frente a Cobresal. Un jugador importante del plantel no tuvo una buena presentación y Juvenal Olmos explicó qué le está sucediendo.

El Romántico Viajero quiere quedarse con el título de la Liga de Primera, pero la derrota frente a los Mineros los alejó a 6 puntos del líder Coquimbo Unido. Los ánimos no son los mejores en el CDA y uno de los referentes del equipo pasa por un complicado presente.

Juvenel Olmos detalló lo que vive un referente

Leandro Fernández ha sido uno de los jugadores más importantes de Universidad de Chile en los últimos años. Sin embargo, en este 2025 le está costando más de la cuenta. Luego de superar un problema físico, regresó al terreno de juego frente a Cobresal, pero terminó siendo el villano al fallar un penal en el último minuto que habría significado el empate.

La situación de Fernández preocupa en el Bulla. El delantero argentino se vio muy afectado tras el duelo ante los Mineros, donde no tuvo una buena actuación más allá del lanzamiento errado. Juvenal Olmos explicó qué es lo que sucede con el atacante.

“Leandro Fernández está alterado emocionalmente por su poca participación en la Universidad de Chile en el año 2025″, indicó el entrenador en Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El argentino ha jugado 25 partidos con 7 goles y 6 asistencias en la presente temporada. Por un esguince de tobillo se ha perdido 7 de los últimos 9 encuentros.

“Él todas las jugadas que el año pasado y antepasado él las definía con tranquilidad, hoy remata cuando no tiene que rematar, engancha cuando no tiene que hacerlo, da el pase cuando era para rematar”, agregó Juvenal Olmos.

Leandro Fernández no anota desde el 31 de mayo ante O’Higgins. Imagen: Photosport

Olmos aseguró que el momento de Leandro Fernández pasa porque le falta ritmo. “Yo creo que él está todavía descalibrado en lo futbolístico, pero igual es porque lleva mucho tiempo fuera”, indicó. El delantero tendrá una nueva oportunidad ante Unión Española este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas.