Tras estar un tiempo fuera de la casa, Blue Mary volvió a entrar hace unos días a ¿Ganar o Servir? La cantante urbana y locutora vuelve a ser tema de críticas dentro de la casa debido a su actitud.

Ahora, la participante se ganó las críticas de sus compañeros Pangal y Mateucci debido a un desafortunado comentario sobre los hombres que hizo enojar a los dos participantes.

Opiniones diferentes

En una conversación durante el desayuno junto con Camila, Julia, Pangal y Luis, anteriormente se les sumó Fran a quien se le preguntó sobre su relación con Austin y ella destacó que cada uno merecía sus tiempos a solas.

Esto provocó un desafortunado comentario de Blue, quien pidió que ingresará a la casa “un hueón rico” pero que no fuera un “cabeza de músculo“, algo que hizo enojar a los dos hombres presentes.

“Pangal está pololeando. Tu igual estás con la Dani. El Austin está con la Fran. Métanse a un hueón rico, pero inteligente, otra onda, no un cabeza de músculo“, grito Blue Mary al final.

Automáticamente, su comentario trajo repercusiones y es que Pangal y Mateucci inmediatamente la criticaron por su comentario destacando que era feo.

“Suena feo. Suena feo. Imagínate que nosotros estuviéramos diciendo ‘ah metan chicas bien de cerebro porque estas son pura teta’ sabe qué...”, le respondió Luis molesto.

“No lo digo por ustedes. Ya a ver, escúchame a lo que me refiero, o sea, no es por ustedes, ¿cachai? Ustedes se sienten topados, no sé por su ego. Si po amigo, porque yo no he dicho estos hueones son puros hueones feos o puros hueones tontos, cero. Yo estoy diciendo no cabeza de músculo, no por ustedes. Se sienten muy topados“, finalizó Blue Mary.

La conversación entre los participantes después se sintió tensa y es que la actitud de Blue Mary no gustó mucho a los dos hombres que estaban presentes en la mesa.

Revisa el momento entre Blue Mary, Pangal y Mateucci