En el fútbol hay una posición muy especial: la de arquero. Un futbolista que puede pasar de héroe a villano o viceversa rápidamente, pues su función es totalmente diferente a la del resto.

Chile siempre ha tenido arqueros importantes a lo largo de su carrera, por lo que en Redgol armamos un ranking con los 10 mejores metas masculinos del fútbol chileno. Un asunto que siempre genera debate entre los hinchas.

El ranking de los mejores arqueros de Chile

1.- Claudio Bravo. El nacido en Colo Colo fue el capitán de la selección chilena en el bicampeonato de América y jugó dos Mundiales con la jineta en el brazo. Además vistió la camiseta de grandes equipos europeos como Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Betis.

Claudio Bravo en su última etapa en el Betis

2.- Roberto Rojas. Sus cualidades en el arco eran extraordinarias, por los reflejos que mostraba. Sus grandes actuaciones en Colo Colo lo llevaron a atajar en Sao Paulo. Su carrera se vio opacada por el escándalo de la bengala en el Maracaná.

Cóndor Rojas tuvo un gran paso en Colo Colo

3.- Sergio Livingstone. El Sapito jugó en Universidad Católica, Colo Colo y Racing Club. Por la Roja, disputó seis Sudamericanos (equivalentes a Copa América) y el Mundial de 1950.

Sergio Livingstone, leyenda del arco en Chile

4.- Misael Escuti: Junto al Sapito Livingstone fue la gran leyenda del pórtico de Chile hasta la aparición del Cóndor Rojas. Fue el titular en el Mundial de Chile 1962 y ganó la medalla de bronce.

Misael Escuti fue el meta en Chile 62

5.- Mario Osbén: Fue el titular de la selección chilena en España 82. Su apodo Gato reflejaba su gran capacidad para atajar bajo los tres palos. Fue el referente del Cóndor Rojas.

El Gato Osbén

6.- Óscar Wirth: Tiene un récord: jugó tres finales de Copa Libertadores. Estuvo dos veces en el arco de Cobreloa (1981 y 1982) y uno en el de Católica (1993). Jugó en los cuatro grandes de Chile.

Óscar Wirth atajó en 3 finales de Libertadores

7.– Johnny Herrera: Un ícono multicampeón con Universidad de Chile. Es el arquero más ganador de títulos nacionales, con 9 copas. También ganó la Copa Sudamericana en 2011. En el exterior tuvo un paso fugaz por Corinthians.

Johnny Herrera, el arquero más ganador en Chile

8.- Nelson Tapia: Fue el titular en Chile en Francia 98 y además ganó la medalla de bronce en Sidney 2000. Destaca por su estilo sobrio. Fue campeón en Católica (97), Cobreloa (dos veces el 2003) y el Santos de Brasil el 2004.

Nelson Tapia en el Mundial del 98

9.- Leopoldo Vallejos: El Polo no era un portero muy alto, pero aún así se las ingenió para jugar en el Mundial del 74 y ser titular en el mejor elenco de Unión Española en los 70, que jugó la final de Libertadores en 1975.

Polo Vallejos defendió la Roja

10.- Patricio Toledo: El Pato fue un portero de grandes condiciones, que se ganó el premio a mejor arquero de América en 1991. La mejor parte de su carrera la hizo en Universidad Católica.

