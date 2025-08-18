“Tenemos una foto juntos, tú no te acuerdas”: Claudio Bravo se sincera con su primer ídolo

Claudio Bravo es el mejor arquero que ha tenido el fútbol chileno. Su calidad lo llevó a ser ícono de la selección chilena por 15 años, además jugar en clubes gigantes como Barcelona y el Manchester City.

Retirado hace poco más de un año del fútbol, el meta recuerda sus inicios. Ahí es donde indica al que fue su primer ídolo: Marcelo Ramírez, el meta que incluso lo recibió en el primer equipo de Colo Colo.

En una entrevista realizada por el Rambo en su programa El Legado, Bravo le mostró su admiraci´pn. “Si hubiese descolgado el cuadro que tengo en casa de mi mamá… tenemos una foto juntos, yo creo que tú no te acuerdas“, le contó.

“Fue de las primeras veces que subí al primer equipo. Hicimos una foto juntos antes de salir a entrenar. Yo aparezco con una ropa gris y tú una camiseta amarilla con pantalón negro”, señaló.

La foto que Bravo guarda con el Rambo Ramírez

Bravo y su cariño hacia el Rambo Ramírez

Claudio Bravo asegura que guarda con mucho cariño esa postal en la que aparece junto al campeón de la Copa Libertadores de 1991. “La tengo en el “santuario” que tiene mi madre en su casa, donde hay medallas, fotos, de todo”, señala.

Luego le indicó que fue su ídolo. “La figura que a mí me representó para visualizar cosas fuiste tú en Colo Colo. Guardo buenos recuerdos de ti y de Claudio (Arbiza), pues subí con 16 años y me trataron súper bien”, indicó.

“Me aconsejaste muchas veces por el tema económico, estábamos los dos sentados en una pelota y me decías cuida tu dinero, esto dura poco. Y mira las vueltas de la vida, estamos acá casi 20 años después”, señaló en esa entrevista.

Marcelo Ramírez se retiró del fútbol en Colo Colo el 2001, poco antes de que se decretara la quiebra del club. Eso le permitió a Bravo ser el segundo arquero del Cacique con 18 años, mientras el titular era Eduardo Lobos.

