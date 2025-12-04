Colo Colo se metió en un lindo problema luego que en Peñarol decidieron no comprar a Brayan Cortés. El portero finalizó su préstamo en el cuadro carbonero y por ahora debe volver al Cacique para la temporada 2026.

Para los albos es un duro golpe, ya que no podrán recibir los 1,4 millones de dólares que estaban estipulado en el contrato de la operación. Además, deberá hacerse cargo otra vez de los 60 millones de pesos mensuales que gana el portero tras su última renovación.

Por lo mismo, son varios los que creen que lo mejor es que Colo Colo y Cortés separen definitivamente sus caminos. Para ninguno es beneficioso un regreso, algo que fue analizado por un hombre que sabe de atajar en el Cacique como lo es Marcelo Ramírez.

“Albo se rompió en Colo Colo con la salida de Cortés”

En conversación con RedGol el Rambo aseguró que “Cortés tuvo una muy buena campaña en Peñarol, pero siento que cuando salió de Colo Colo la primera vez a inicios de año, cuando tuvo que volver, algo se rompió con los hinchas. Eso quizás lo llevó a no tener el rendimiento que tuvo en el 2024”.

“Ya en Uruguay pudo reencontrarse con su mejor versión, donde tuvo buenas actuaciones. Dicho eso, lo mejor para mí y creo que lo más sano para ambas partes, es que ojalá pudiese arreglar en Peñarol o continuar con su carrera afuera”, agregó.

En ese sentido, el multicampeón con el Cacique afirmó que “no sé cuantas ganas tendrá Cortés de volver a Colo Colo. Imagino que debe querer quedarse allá, porque es un desafío nuevo para él. Dependerá mucho de la negociación entre los equipos”.

Para cerrar y pensando en otra alternativa para el puesto, el ex arquero sostuvo que “Julio Fierro hizo una muy buena temporada, pero en eso también será importante el análisis que le han ido haciendo partido a partido. Es una buena alternativa tras un buen año en Deportes Copiapó. Es joven y de proyección”.

Los números de Brayan Cortés en Peñarol

El meta de 30 años diputó en ese segundo semestre con los Carboneros un total de 21 partidos, en los que recibió 18 goles y entregado en diez oportunidades su portería imbatida en 1.950 minutos de acción. En este paso por Peñarol ganó la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura.

