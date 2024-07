Desde el día viernes venimos esperando saber más detalles de uno de los momentos más escandalosos de ¿Ganar o Servir? Y es que Oriana y Facundo viven tensos momentos en la casa ubicada en Perú debido a unas actividades.

En concreto, ambos participantes tuvieron una fuerte pelea, la que comenzó gracias a Luis Mateucci, quien en una competencia de hombres, coqueteo a Oriana Marzoli, provocando el enojo del argentino.

Posteriormente, Facundo decidió darle un piquito a Julia en una actividad, algo que hizo enojar y también llorar a Oriana.

Así fue el show

Tras todo lo ocurrido durante la noche, Oriana, muy dolida, decidió separar su cama de la de Facundo. La influencer comenzó por mover todas sus cosas, incluyendo su cofre con ropa. Todo esto mientras al mismo tiempo Luis y Daniela también se peleaban por lo mismo.

“Chao. Chao. O sea, aquí no duerme este… fuera de mi zona, qué asco dirigirle la palabra… Fuera de mi puta cama, fuera. Tú no vas a dormir aquí. Que no vas a dormir aquí, hijo (…) Tú aquí no duermes, te vas de aquí, ridículo“, mencionó a Facundo.

“Que te pires… Mira, el único que le sabe es Austin, la puta realidad de esta puta tarde. Estúpido“, agregó. “Qué puta rabia, que me siento una gilipollas“, mencionó posteriormente para ponerse a llorar y siendo consolada por Fran y Austin.

Mientras tanto, Facundo se mostró molestó por la actitud de la española e incluso destacó que el show que estaba haciendo era demasiado y que estaba equivocada por ponerse de esa forma.

La casa, por otro lado, se mostró sorprendida por los gritos de Oriana e incluso Luis mencionó que era demasiado que Daniela y Oriana se encuentren tan enojadas por algo sin importancia.

Julia sin duda era la más confundida y es que incluso le preguntó a Luis Mateucci qué sucedía y por qué estaban peleando Oriana y Facundo.

Revisa el momento completo

De igual forma, en el adelanto del capítulo de este día lunes veremos como Oriana se venga de Facundo en una actividad de una cápsula del tiempo y desata los celos del argentino coqueteando con Raimundo.