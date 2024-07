¿Por qué no ingresó Pamela Díaz? Así fue el capítulo especial de Ganar o Servir

¿Ganar o Servir? estrenó su esperado capítulo especial para competir contra el estreno de Gran Hermano, en donde un impactante avance mostraba el ingreso a la casa de Pamela Díaz, quien protagonizará distintos cruces con Oriana Marzoli y su ex compañero de Tierra Brava, Luis Mateucci.

Además, se espera el reencuentro con Facundo González, con quien tuvo un breve romance, antes de ingresar al encierro y quien actualmente se encuentra en una relación con la española. Lo que sin duda elevará las tensiones dentro de la hacienda ubicada en Perú.

¿Ingresó la Fiera a Ganar o Servir?

No, para quienes esperaban ver a Pamela Díaz ingresar en el capítulo especial del viernes tendrá que esperar un poco más, ya que se mostró un avance extendido de lo que está por venir en el reality, en donde llegarán los últimos confirmados a la hacienda.

Una de ellas es Javiera Belén, la influencer que tuvo un breve affaire con Mauricio Isla, compartirá un apasionado momento con Raimundo.

Además de los enfrentamientos de la Fiera en las nominaciones, en donde encara con todo a Mateucci, también se mostró un extracto de las divertidas actividades que llegarán a la casona y el ingreso de Nicolás Solabarrieta con Valentina Torres, alias la Guarén, quien se reencontrará con su ex mejor amiga, Fran Maira.

¿Qué pasó en el último capítulo?

En el episodio especial se llevó a cabo la prueba de competencia masculina, en donde Botota se convirtió en la nueva nominada de la semana, sumándose a Luis y Blue Mary.

Asimismo, se mostró el distanciamiento entre Faloon y Camila, luego del último círculo de fuego, en donde la ex Miss Chile le recriminó a la periodista sobre su voto.

Por su parte, la ex Yingo se refirió a su relación. “Nunca más se acercó a mí y cuando Blue regresó volvió a ser simpática conmigo y ahora se enoja… esa actitud a mí no me gusta”.